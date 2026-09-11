В рамках празднования Дня народного единства, в целях популяризации белорусской национальной кухни в объектах общественного питания общедоступной сети Буда-Кошелевского района проводятся мероприятия кулинарной направленности

Холодник со сметаной, солянка по-белорусски, зразы свиные отбивные с грибами, картофельная бабка со свининой, пампушки картофельные, салат «Папараць-кветка» – эти и другие блюда национальной кухни можно отведать в объектах общественного питания Будакошелевщины.

Кафе «Молодежное» райцентра не только представляет блюда, но и делится рецептами их приготовления.

Татьяна Титоренко

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