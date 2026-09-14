ОВЕН. Для успешного продвижения дел нужно будет найти новых союзников, которых привлекут ваши инициативность и позитивный настрой. Есть возможность продвижения по служебной лестнице. После трудовой недели отдохните на природе.

ТЕЛЕЦ. Станет заметно легче выполнять привычные дела. Самостоятельно управлять событиями в жизни важно, однако не всегда нужно доверяться судьбе. В вашем случае за счастье придется побороться. Но не переживайте, вы достигнете быстрого результата работы.

БЛИЗНЕЦЫ. Окажетесь в центре внимания в коллективе. Все будут замечать ваши уверенность и оптимизм. С помощью своих способностей добьетесь намного больше, чем планировали. Только избегайте рискованной деятельности и физических перегрузок.

РАК. Запланированные встречи или визиты могут сорваться из-за непредвиденных обстоятельств. Будьте готовы подстраиваться под ситуацию. Составьте четкий план действий на ближайшее время. Распределение задач по приоритетам поможет структурировать работу и быстрее достичь целей.

ЛЕВ. Лучшее время заняться реализацией давно задуманных проектов. Постарайтесь не совмещать работу и личные интересы, сконцентрируйтесь только на выполнении профессиональных задач. Прислушайтесь к своему организму и при малейших недомоганиях обратитесь к врачу.

ДЕВА. Ощутите гармонию даже в самых простых вещах. Появится острое желание как можно дальше уехать из города и отдохнуть от повседневности и суеты. С таким настроем вы можете совершать любые необдуманные действия, ибо всё обернется положительным образом.

ВЕСЫ. Смело можете начинать любое дело, оно принесет материальное благополучие. Расширьте круг знакомств. Не стоит слишком остро реагировать на некоторые ситуации. Лучше займитесь приятным и полезным занятием, это отвлечет вас от плохих мыслей.

СКОРПИОН. Вы заработали репутацию ответственного и продуктивного сотрудника. В скором времени вновь ожидается профессиональный рост. Жажда успеха в сочетании с претензиями к окружающим может вызвать стресс. Постарайтесь не афишировать на работе свою жизнь.

СТРЕЛЕЦ. Появится возможность блеснуть талантами и проявить себя как лидер. Шарм и обаяние помогут разрешить любые трудности. Ожидайте встречу со старыми друзьями. Во время общения с ними сконцентрируйтесь только на положительных воспоминаниях.

КОЗЕРОГ. Неделя может оказаться не самой плодотворной в плане профессиональной деятельности, но вы сможете вникнуть во многие противоречия. Это позволит пересмотреть круг общения и определить, с кем можно продолжать общение, а от кого держаться подальше.

ВОДОЛЕЙ. Не исключено, что коллеги смогут помочь в реализации планов. Но и вы постарайтесь ответить взаимностью. Не вступайте в споры и не подписывайте важные документы. Будьте внимательны к членам семьи. В выходные порадуйте себя обновками.

РЫБЫ. Не пытайтесь исправить весь мир в одиночку, лучше сосредоточьтесь на защите собственного комфорта и благополучия семьи. Обсудите с домочадцами их мечты: открытый разговор поможет лучше понять друг друга.

Подготовила Тамара СИВИЦКАЯ