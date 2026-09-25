Как отметила государственный обвинитель Виктория Стрижнева, механизатор одного из сельхозпредприятий района в период мая по июнь текущего года, имея преступный умысел завладеть чужим имуществом, похитил более 580 л дизельного топлива общей стоимостью свыше 1400 руб. Дизтопливо он получал со склада, чтобы в дальнейшем передавать работнику, использующему его в хозяйственной деятельности сельхозпредприятия. Но на самом деле забирал топливо себе и использовал по своему усмотрению.

В совершенном преступлении, квалифицирующемся по ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь, обвиняемый чистосердечно раскаялся и возместил ущерб предприятию в полном объеме. Кроме того, заплатил штраф в размере 40 базовых величин, а это – 1800 руб.

Как видим, совсем невыгодная арифметика для похитителя получается: и украденное пришлось вернуть, да еще и штраф заплатить. Вывод один: не похищать того, что тебе не принадлежит, и спать спокойно.

Подготовила Наталья Логунова