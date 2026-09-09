В век информационных технологий цифровые компетенции становятся такими же важными, как умение читать и писать. Поэтому сегодня при поддержке районного исполнительного комитета, районного отделения Белорусской партии «Белая Русь», коллектива учреждения в гимназии райцентра открылся новый инженерно-технический центр – пространство, где будут не только осваиваться самые современные технологии, но и рождаться новые идеи, создаваться проекты.

Красную ленточку перерезали почетные гости: председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль, заместитель председателя райисполкома, председатель Буда-Кошелевского отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай.

Директор гимназии Екатерина Ковалева поблагодарила всех, кто принял участие в создании центра, отметив, что приобретенное оборудование позволит вывести обучение детей на новый современный уровень, расширит их круг общения и представление об окружающем мире. «Наш инженерно-технический центр – это не просто кабинет с компьютерами, это место, где ребята будут осваивать современные направления цифровых технологий: программирование, разработку мобильных приложений, робототехнику, разработку виртуальной и дополненной реальности, создание 3D моделей», – рассказала Екатерина Владимировна. Руководить центром будет учитель информатики Николай Муха.

Валентин Ундруль поздравил учащихся и педагогов гимназии с открытием центра и в целях пополнения и укрепления его ресурсной базы от членов районного отделения партии «Белая Русь» вручил гимназистам ноутбук.

Данный центр – это еще и площадка возможностей для молодежного движения «Искра» районного отделения Белорусской партии «Белая Русь».

«Для меня как председателя районного штаба «Искры» это особенно ценно. Мы хотим развиваться, приносить пользу, но без хорошей базы это сделать сложно. Теперь мы сможем заниматься реализацией различных инициатив – от патриотических до социальных, готовить цифровой контент, обрабатывать информацию. По сути, это будет наш цифровой штаб для реальной работы», – отметил председатель молодежного движения «Искра» Станислав Сильченко.

В планах у молодежи проведение онлайн-совещаний, стратегические сессии, телемосты и онлайн-встречи с другими штабами «Искры», представителями БИСИ, экспертами и лидерами общественного мнения. Также планируется подготовка цифрового контента для социальных сетей движения, в том числе в сфере кибербезопасности, мастер-классы по медиаграмотности, плановые семинары для членов «Искры» по вопросам партийного строительства в современной политической системе Республики Беларусь.

Завершилось мероприятие вручением членских билетов Белорусской партии «Белая Русь». Ряды районного отделения пополнили активные педагоги, готовые своим трудом содействовать развитию региона. Для каждого нового партийца это особая честь и большая ответственность, которую они будут нести с гордостью.

Татьяна ТИТОРЕНКО

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