Если прежнее пенсионное удостоверение было утеряно или пришло в негодность, выдается его дубликат.

Для его получения необходимо обратиться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения пенсионного дела.

Для оформления дубликата потребуется представить заявление с указанием причин утраты пенсионного удостоверения или приведения его в негодность. Помимо этого, необходимы одна фотография размером 30х40 мм и документ, удостоверяющий личность. Если удостоверение стало непригодным, его оригинал также следует иметь при себе.

Дубликат пенсионного удостоверения выдается бесплатно.