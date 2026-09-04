В период с 1993 по 1997 год каждому гражданину, достигшему 16-ти летнего возраста, начислялось определенное количество чеков «Имущество» и выдавались соответствующие сертификаты.

За прошедшее время кто-то распорядился своими чеками, а кто-то их все еще не использовал. Это не значит, что сегодня чеки использовать нельзя.

Есть несколько реальных способов распорядиться чеками:

обменять на акции акционерных обществ;

подарить близким родственникам;

наследовать или завещать чеки.

После обмена чеков на акции вы становитесь акционером, получаете право участвовать в управлении деятельностью общества, получать дивиденды в случае его прибыльной работы и другие права.

Обмен осуществляется в уполномоченных подразделениях ОАО «АСБ Беларусбанк» при предъявлении паспорта и сертификата. До посещения банка определитесь с выбором общества, акционером которого хотите стать, изучив всю доступную информацию о нем в сети Интернет.

Сегодня к обмену предложены акции более 130 ОАО различных отраслей экономики, из них 38 расположены на территории Гомельской области. Полный перечень обществ можно найти на сайте ОАО «АСБ Беларусбанк» или непосредственно в отделении банка. На сайте комитета «Гомельоблимущество» можно ознакомиться с перечнем обществ нашего региона, акции которых предложены к обмену на чеки «Имущество». Там же можно узнать какие из обществ выплачивали по итогам 2025 года дивиденды и их размер.

Важно понимать, что наличие и размер дивидендов зависят от суммы полученной обществом прибыли и количества акций, принадлежащих акционеру (чем больше акций, тем больше сумма приходящихся ему дивидендов).

Если вас не интересуют дивиденды, вы можете обменять чеки на акции и продать их на бирже. Например, по итогам сделок в 2026 году акции ОАО «ХИМРЕМОНТ» были проданы за 200 руб. за штуку. Вместе с тем стоит иметь в виду, что не всегда можно найти желающих приобрести предлагаемые акции.

Срок обращения чеков «Имущество» Советом Министров Республики Беларусь продлен до 31.12.2030, до этой даты можно в любой момент обменять их на акции.