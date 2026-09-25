Какие вопросы больше всего волнуют белорусов, показали результаты комплексного республиканского социологического исследования, касающиеся актуальных вопросов международной и внутренней повестки, сообщает БЕЛТА.

Как показал опрос, в топе позиций, которые больше всего волнуют белорусов, — вопросы мира и безопасности (55,1%), инфляции и цен (41,1%), а также уровня оплаты труда (37,7%). Далее идет доступность жилья (25,9%), кибермошенничество, телефонное мошенничество (24,2%), качество и доступность медицинского обслуживания и лекарств (23,8%), уровень пенсионного обеспечения (21,7%), тарифы на коммунальные услуги (15,2%).

«Вместе с тем зафиксирована неоднородность оценок в зависимости от возраста респондентов. Опрошенную молодежь в возрасте 18-30 лет в большей степени беспокоят уровень оплаты труда (отметили 51,3%) и доступность жилья (49,5%). Людей среднего возраста (31-57/62 лет) больше всего волнуют вопросы мира и безопасности (55,8%), уровня заработной платы (46,7%). Для людей пенсионного возраста актуальны проблемы мира и безопасности (60,2%), а также уровень пенсионного обеспечения (54,5%)», — сказал директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси Николай Мысливец.

Социсследование проводил в июле — августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований (БИСИ). В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, презентовали в Минске 10 сентября. Вторая — по общественно-политической тематике — была представлена 16 сентября. Сегодня социологи поделились результатами третьей части социсследования, касающейся актуальных вопросов международной и внутренней повестки.