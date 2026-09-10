Комитетом госконтроля Гомельской области на зернотоке одного их сельхозпредприятий Рогачевского района выявлено более 300 тонн зерна, хранившегося на открытой площадке частично в лужах воды. Подобные условия привели к образованию очагов плесени и замоканию зерна.

Кроме того, установлено, что по указанию директора и с ведома главного агронома этого хозяйства на поле вывезли и разбросали 10 т смеси фуражного зерна и 10 т зерноотходов наполовину состоявших из зерна, пришедших в негодность из-за несвоевременной обработки и ненадлежащего хранения. Хозяйству причинен вред в сумму более 6 тыс. руб.

По требованию Комитета хранившееся на зернотоке зерно отправлено на переработку и сушку, причиненный хозяйству вред взыскивается с виновных лиц, материалы для правовой оценки направлены в органы финансовых расследований.

Комитет госконтроля Гомельской области