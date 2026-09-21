Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента России Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией «Единая Россия» конституционное большинство в Государственной думе — достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество», — говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание, что итоги выборов убедительно демонстрируют приверженность россиян определенному Владимиром Путиным курсу на стабильное развитие России — уверенной в своих силах державы, открытой к партнерству и сотрудничеству.

«Убежден, обновленный состав Парламентского собрания Союза Беларуси и России, избранные высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, депутаты всех уровней внесут значимый вклад в союзное строительство и реализацию нашей масштабной интеграционной повестки», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину воплощения в жизнь всех добрых намерений во славу Отчизны.