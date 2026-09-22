Министерство экономики совместно с ОАО «АСБ Беларусбанк» и ООО «АСБ Консалт» при партнерстве ООО «Марк Формэль» объявляет о старте конкурса на лучшую бизнес-идею, бизнес-проект «Поддержка молодежной инициативы».





Цель Конкурса – популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, выявление и поощрение творческих, инициативных студентов, повышение уровня профессиональной ориентации молодежи.

Участники

Конкурс проводится среди студентов учреждений высшего образования Республики Беларусь дневной формы обучения, достигших совершеннолетнего возраста. Участие в конкурсе бесплатное. Тематика бизнес-проектов и бизнес-идей не ограничена.

Этапы

1-й этап – подача заявок и конкурсных работ проходит с 21 сентября по 16 октября 2026 года,

2-й этап – презентация конкурсной работы – проводится со 2 ноября по 9 ноября 2026 года,

3-й этап – подведение итогов и награждение победителей – состоится с 10 по 16 ноября 2026 года.

Призы

Победителями Конкурса признаются по одному участнику от каждой области и г. Минска. Они будут награждены дипломами, специальными подарками от партнера Конкурса и сертификатом на 1 000 белорусских рублей.

Более подробно о порядке проведения Конкурса – на сайте Министерства экономики Республики Беларусь.