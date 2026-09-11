12 сентября верующие празднуют перенесение мощей благоверного князя Александра Невского. В народном календаре дата известна как Александр Сытник. Этот день был связан с рядом примет и строгих запретов, некоторые из которых дошли до наших дней.





Что нельзя делать

В этот день категорически нельзя поддаваться лени. Долгий сон, безделье и праздное времяпрепровождение считались оскорблением высших сил. Любители «ничегонеделания» рисковали столкнуться с безработицей, долгами и потерей накоплений.

Стрижка и окрашивание волос в этот день могли обернуться проблемами со здоровьем.

Хозяйкам, планирующим освежить постельное белье или устроить большую стирку, лучше перенести дела. Считалось, что из-за этого домочадцев начнут мучить головные боли и ночные кошмары.

В день Сытника нельзя хвастаться успехами, делиться планами и рассказывать сокровенные секреты — все это могли «сглазить».

Также строго осуждались сплетни: обсуждая других за спиной, вы навлекали тень на собственную репутацию.

Ни в коем случае не стоит давать деньги в долг. Приметы гласили, что вернуть их будет крайне сложно, а сам кредитор рискует потерять последние средства.

Что можно делать

Это идеальный день, чтобы восстановить старые связи. Пригласите гостей или навестите тех, с кем давно не виделись. Судьба благосклонна к тем, кто готов переступить через старые обиды и начать диалог.

Любые трудовые начинания в этот день обречены на успех. Все дела будут спориться, а попутно можно найти новых деловых партнеров или обнаружить неожиданные источники дохода.

Незамужние красавицы использовали день для особых ритуалов: умывались водой, настоянной на серебре. Это сулило им скорую встречу с суженым и небывалую привлекательность.

А вот замужние женщины спешили к плите: пирог, испеченный для мужа, по поверьям, гарантировал мир в семье и защищал от ссор на долгие месяцы.

Приметы о погоде

Теплая погода вечером 12 сентября обещает богатый урожай в следующем году. Если весь день светит солнце, зима придет в свое время, морозов осенью можно не бояться.

Большое количество рябины в лесу может указывать на приближение ненастья. В сентябре зарядят дожди, а в октябре будет идти снег.

Предвестником погожих дней является радуга на Александра Сытника. А вот туман, скрывший водоемы, обещает пасмурную погоду в течение недели.

Подготовила Екатерина Зайкова