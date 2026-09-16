17 сентября православные отмечают праздник, посвященный иконе «Неопалимая Купина». В этот день люди начинали выкапывать лук, отсюда и народное название даты – Луков день. Пока женщины собирали урожай, мужчины брались за вилы и шли на сеновал. Оттуда они «прогоняли» злых духов, которые могли навредить скотине.

Что нельзя делать

В Луков день наши предки опасались огня. Поэтому возле очага или свечи старались говорить как можно тише, чтобы не спровоцировать беду. Споры и ссоры у огня могли обернуться пожаром, поэтому их всячески избегали.

Это время, когда не стоит давать деньги в долг, иначе их, по поверьям, никогда не вернут. Также запрещено выносить из дома любые вещи, даже по просьбе близких, чтобы не лишиться благополучия и достатка. Даже делиться солью и мукой с соседями не рекомендовалось, чтобы не навлечь неприятности.

Будьте настороже с незнакомцами. Если человек, обратившийся к вам с просьбой, смотрит через ваше левое плечо, это может быть нечисть в человеческом обличье. Разноцветные глаза или обувь на босую ногу — тоже тревожные знаки, при которых лучше перекреститься и пройти мимо.

Походы в лес и отдых на природе, особенно в незнакомых местах, были нежелательны. Существовал риск заблудиться, ведь Леший мог утащить или напугать путника до смерти.

Ходить в гости и приглашать к себе также не рекомендовалось. Такие встречи могли закончиться конфликтами, и наладить отношения после ссоры было бы очень непросто.

Нарушившим запрет на дневной сон в старину сулили головные боли.

Чтобы избежать черной полосы в жизни, 17 сентября предпочитали носить одежду светлых и ярких цветов.

Что можно делать

В этот день было принято съесть хотя бы маленький кусочек лука, добавляя его в супы, к мясу, в пироги или употребляя в чистом виде. Считалось, что лук не только полезен, но и обладает магическими свойствами, защищая от нечистой силы.

Верующие отправлялись в храмы, чтобы перед иконой «Неопалимая Купина» попросить о защите от пожаров.

Практически не было запретов, связанных с работой. Можно было заниматься садовыми делами, ходить на работу или убирать дом.

Вечер следовало посвятить отдыху, рукоделию или спокойным беседам с родными. Особое внимание уделялось пожилым родственникам – им нужна была забота и внимание, ведь любое добро, проявленное к ним, возвращалось в тройном размере.

Приметы о погоде

Если с раннего утра зарядил дождь, наши предки были уверены, что к обеду он закончится, а впереди их ждут солнечные дни. Гром с грозой 17 сентября могут указывать на то, что вторая половина месяца окажется ненастной.

Заметив, что на рябине очень много ягод, люди в старину опасались лютых морозов зимой и плохого урожая в следующем году.

Если с утра на траве виден иней, тепла этой осенью можно больше не ждать.

Подготовила Екатерина Зайкова