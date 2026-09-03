4 сентября православные верующие вспоминают мученика Агафона. В народном календаре эта дата известна как Агафон-огуменник — день, когда, по поверьям наших предков, потусторонние силы выходят на охоту, а потому человеку стоит быть особенно осторожным.





Что нельзя делать

В старину в этот день люди старались держаться подальше от леса. Походы за грибами, ягодами или целебными травами считались смертельно опасными: легко заблудиться, а если повстречаешь Лешего — то и вовсе не вернуться домой.

Не рекомендовалось отправляться и в дальние поездки. Если верите народным приметам, лучше перенести путешествие на другой день.

Принимать презенты в этот день можно лишь в том случае, если у вас именины или другая значимая дата. Во всех остальных случаях лучше вежливо отказаться, особенно если даритель — человек малознакомый. Считалось, что через подарок можно передать беду, порчу или болезни.

Предки верили, что 4 сентября нечисть выходит из своих укрытий — лесов и водоемов — и бродит по улицам. Особенно привлекают злых духов незамужние девушки. Чтобы уберечь дочерей и сестер от несчастья, их старались не выпускать из дома, а дома держали в поле зрения.

Нечисть интересовалась и детьми. Злой дух мог принять облик кошки или собаки, чтобы заманить ребенка в свое логово. Бродячим животным в этот день были не рады — их старались не подпускать близко к жилью.

Не рекомендовалось строить планы. Если же обойтись без этого нельзя, держите намерения в тайне, посвящая в них только самых близких. Иначе, как верили предки, сглаз помешает их осуществлению.

На Агафона-огуменника лучше не начинать новых дел — завершайте то, что уже начато. Так день пройдет спокойно и без сюрпризов.

Что можно делать

В давние времена этот день был посвящен защите жилища и близких от проделок нечисти. Главная угроза исходила от Лешего, который, не дождавшись путников в лесу, отправлялся в деревни. За помощью наши предки обращались к Домовому — верили, что он отгонит непрошеного гостя от порога.

Существовала и примета, позволяющая распознать нечисть. Если Леший принял облик знакомого человека, посмотрите на его ноги: у него правый ботинок будет надет на левую ногу, а левый — на правую.

Чтобы отвести беду, 4 сентября нужно было совершать как можно больше добрых дел. Помогайте окружающим, уделяйте внимание родным и соседям, будьте открыты к общению — доброта в этот день считается лучшим оберегом.

Ночь на 4 сентября, по поверьям, может подарить вещий сон. Запомните образы, которые вам явятся, — они подскажут, как решить проблемы и избежать неприятностей.

День также подходит для работы и домашних хлопот. Можно навести порядок в доме, починить сломанные вещи или посвятить время готовке — любое полезное дело будет во благо.

Приметы о погоде

Дождь 4 сентября – предвестник ранней зимы. Если осадки сопровождаются похолоданием, в декабре ударят морозы.

Солнце на Агафона-огуменника – добрый знак. Октябрь окажется теплым.

Если птицы попрятались и затихли, грядет ненастье. Пауки, плетущие паутину, — к хорошей погоде в сентябре.

Подготовила Екатерина Зайкова