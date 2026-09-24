Результаты комплексного республиканского социологического исследования показали: около 80% белорусов удовлетворены итогами обращения в местные органы власти. Как подчеркивают аналитики, это очень высокий показатель, маркер высокой эффективности местных органов власти. Жители Гомельской области рассказали корреспонденту БЕЛТА, с какими темами им доводилось обращаться к местным властям и как решались вопросы.



От обращения — к проекту

В истории агрогородка Ленин Житковичского района есть немало трагических страниц, и одна из них связана с событиями 1921-1939 годов — листает страницы летописи населенного пункта местная жительница Лидия Цуба. По результатам Рижского договора государственная граница между Белорусской ССР и Польшей прошла по реке Случь — ряд населенных пунктов современного Житковичского района, в том числе Ленин, оказались в составе польских Восточных Кресов. 17 сентября 1939 года некогда разделенная территория была объединена. В 2023 году в агрогородке был открыт памятный знак — на его гранитной плите карта с границами, разделившими семьи, судьбы людей. Здесь же высадили сквер Народного единства.

«И уже спустя год появилась идея развить памятное место, придать ему не только еще большую смысловую нагрузку, но и более интересное оформление. Так и родилось обращение в Ленинский сельский исполнительный комитет. На приеме председатель сельисполкома сказал, что задуманное можно воплотить через проект гражданских инициатив. Он объяснил: 10% от всей суммы должны быть средства, привлеченные инициативной группой местных жителей. Остальное берет на себя бюджет», — отмечает собеседница. Так было положено начало целому проекту гражданских инициатив, позволившему создать место настоящего единения и притяжения людей.

После обращения на прием работа закипела. «Мы начали смотреть варианты внешнего оформления. Просчитывать детали. Все это совместно с руководителем сельисполкома. И когда уже все посчитали, оказалось, что 294 рубля должна собрать инициативная группа. А что такое 294 рубля в сравнении с почти 3 тыс. рублей (из бюджета. — Прим. БЕЛТА)?» — задает риторически вопрос Лидия Цуба.

«Мы на памятном месте высадили туи. Они лучше в сравнении с другими растениями сохраняют свой вид, — аргументирует одна из инициаторов проекта. — Обустроили зону отдыха, поставили лавочки, урны для мусора. В процесс благоустройства подключились и дети. Ведь это им дальше беречь нашу память. Потому что без знания прошлого нет будущего».

«Вот так благодаря обращению на прием родился целый проект. И сегодня это место притяжения не только местных людей, но и земляков, которые живут в других точках, и многочисленных гостей, вообще всех, кто интересуется историей», — горда результатом совместной работы сельчанка.

Лидия Цуба добавляет: к местной власти ей доводилось обращаться и по личным вопросам. Например, по выделению земельного участка. «Мы начинали строиться, и нам все разъяснили, помогли во всем разобраться, как правильно все сделать. И вообще, если есть вопрос, мы обращаемся в сельисполком, в сельсовет. Местная власть всегда откликается на запросы сельчан. И я так считаю, и большинство моих земляков, что все вопросы сначала нужно решать на месте, с местной властью. Могу сказать, что у нас в основном все и решается на месте. Я здесь проживаю уже 21 год. И проблем по невыполнению обращения не видела. Даже если не все в руках сельского совета, они рассказывают, куда нужно обратиться дальше. Если ты обратился, тебе все равно будет ответ, ты обязательно получишь обратную связь. Нет вопросов, которые бы остались без ответа», — делает акцент жительница агрогородка.

Все форматы хороши



В социсследовании, отвечая на вопрос, какая форма диалога местных органов власти с населением предпочтительнее, 52,5% опрошенных указали официальный прием в органах власти. «И я считаю, что личный прием, когда идет контакт глаза в глаза, более действенный. Да, сегодня мы все зависимы от интернета и можем свой вопрос оставить онлайн, ответ на него поискать, почитать. Но когда тебе знающий и понимающий человек объясняет, раскладывает все по полочкам — это уже совсем другая история. Есть мелкие вопросы, которые могут решаться по телефонному звонку. Но именно личный прием, наверное, более эффективный формат и более располагающий», — считает Лидия Цуба.

А вот пенсионерка Лидия Ефименко из Потаповки Буда-Кошелевского района большее предпочтение отдает прямым телефонным линиям. В силу возраста, здоровья эта форма для нее более удобная. «Да и на дорогу не надо тратить время — у меня ж машины нет, надо поездом добираться», — поясняет собеседница.

«Хотя еще пару лет назад, когда в моей квартире была проблема с водой (совсем практически не текла), я ездила на прием к председателю райисполкома. И пока я назад до Потаповки доехала, пришла домой — у меня вода в порядке», — рассказывает свой случай она.

Зимой нынешнего года сельчанка звонила на прямую телефонную линию председателю облисполкома. «У меня в квартире холодно стало. Три дня без тепла. Я грубку топила (у нас и центральное отопление есть, и грубки на дровах остались), духовку включала. Но такой холод был. И после моего обращения, спасибо, все быстро решилось. С тягой разобрались, и все пошло, стало тепло. Сделали и перерасчет. Звонили потом и интересовались, тепло ли у меня. И я звонила, благодарила за быстрое решение вопросов. Результатом довольна», — добавляет Лидия Ивановна.

«Реакция районных, областных властей мне нравится. Но я понимаю, что дел у них хватает без таких бытовых вопросов. Поэтому хотелось бы, чтобы наши коммунальные службы тоже быстрее реагировали, расторопнее были. Хотя понимаю, что и у них работы море», — отмечает пенсионерка.

По ее словам, сейчас решается еще один вопрос: в их доме на восемь квартир течет крыша. «Как только дождь, у нас на площадке лужа. А ведь осень уже наступает, на всю эту неделю показывают дожди», — переживает Лидия Ивановна.

«И пока бог здоровье дает, шевелю кое-кого, — улыбается она. — А вообще хорошо, что у нас есть возможность приехать, позвонить, написать руководству района, области и рассказать о своих вопросах. Без реакции они не остаются. И любые форматы общения хороши по-своему».

После обращения на прямую телефонную линию в облисполком решился и вопрос, поднятый гомельчанкой Татьяной Викторовной, — о ремонте дорожного покрытия дворовой территории, которое было в ямах, по ул. Осипова областного центра. «Мы хотели, чтобы поменяли асфальт, потому что каждый год латали, а залатанное постоянно выбивается зимой. И вот нам сняли старый асфальт и полностью закатали новый», — поясняет гомельчанка.

«В большинстве случаев, когда ты пишешь, звонишь на горячую линию, всегда есть реакция», — отмечает горожанка.

«Мы в своей стране защищены»

В Гомельский райисполком не так давно обратилась жительница Новой Буды Раиса Сулим. «Мой вопрос связан с тем, чтобы автобус, который идет утром по Советскому району Гомеля, через Пионер, Прибор, Рандовку, заходил и в Новую Буду. Это первый автобус, и не все успевают на работу — проблематично добраться. Город, Советский район рядышком, километр тут заехать в деревню. В райисполкоме пообещали, что в течение двух недель рассмотрят, как составить маршрут, потом пустят на время как дублирующий вариант, посмотрят загруженность автобуса. То есть проведут транспортный эксперимент», — отмечает женщина.

Она уточняет: это ее первый опыт обращения в органы местной власти для решения каких-то вопросов. «И скажу вам честно, была приятно удивлена, что все так отнеслись с пониманием, тепло приняли, пригласили представителей транспорта, чтобы рассмотреть и составить маршрут. Уже по ходу они предложения свои внесли. Будем ждать результат. Надеемся, что он будет положительный. Это будет комфортно для жителей и нашей деревни, и дачных поселков близлежащих», — убеждена Раиса Ивановна.

По ее словам, для своего обращения она выбрала форму личного приема, так как считает, что прямой, открытый диалог, предполагающий личный контакт, позволяет более детально донести суть вопроса. «Ты сразу видишь реакцию человека, видишь, вникает ли должностное лицо в ситуацию или просто отбывает свое время. Плюс и сам заявитель с полным раскладом, конкретикой может описать ситуацию, дать по ходу какие-то уточнения», — считает собеседница.

«А вообще сложившаяся в нашей стране форма взаимодействия власти и людей дает нам уверенность. Я хочу сказать, что мы в своей стране защищены. Пусть, может, не все всем удовлетворены. Это нормально. Вопросы, нюансы есть всегда и везде. Но зная многое из круга своего общения с заграницей, могу сказать: внимание проблемам человека у нас уделяется колоссальное», — подчеркивает Раиса Ивановна.

В июле — августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, презентовали в Минске 10 сентября. 16 сентября была представлена вторая часть — по общественно-политической тематике.

Фото Марины Васильевой и из архива БЕЛТА, Фото Марины Васильевой и из архива БЕЛТА,

БЕЛТА.