Мероприятия прошли в рамках единого дня информирования и были посвящены Дню народного единства как фактору национальной гордости.

Начальник главного управления землеустройства Гомельского облисполкома, член областной информационно-пропагандистской группы Алла Ермалюгина в рамках ЕДИ встретилась с сотрудниками районного отдела по ЧС. Руководитель обозначила, что День народного единства – не просто дата в календаре. Он, как и День Победы и День Независимости Беларуси, – живая связь времен, когда уроки истории становятся фундаментом для будущего.

Алла Анатольевна остановилась на истории возникновения знаковой даты, о тяжелом периоде польского господства, исторических предпосылках воссоединения белорусских земель. Спикер обозначила важность сохранения исторической памяти и личной ответственности и дисциплины каждого на рабочем месте, а также степени вовлеченности и активности в общие благие дела. От этого во многом зависит, какой будет наша Беларусь в будущем, в какой стране будут жить наши дети и внуки.

Начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Дмитрий Соцкий провел встречу с коллективом Уваровичского центра детского творчества. В мероприятии принял участие заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалев.



Подробно остановившись на теме Дня народного единства, Дмитрий Васильевич отметил, что этот праздник символизирует незыблемость границ и этническую сплоченность белорусской нации. Говоря о важности единства, он подчеркнул, что сила народа – в сплоченности, способности вместе преодолевать любые испытания и строить будущее своей страны.



В ходе встречи работники учреждения задали интересующие их вопросы. Они касались приватизации арендного жилья, а также состояния дорожного покрытия в Красном Знамени. Часть вопросов была разъяснена непосредственно в ходе встречи, остальные взяты на контроль и будут переданы заинтересованным службам.

В ходе встречи обсудили исторические предпосылки воссоединения белорусских земель, поговорили о суверенитете и независимости.

– День народного единства — молодой праздник, мы отметим его в шестой раз, но он один из самых значимых, – подчеркнул Сергей Беспалый. – Он символизирует нерушимость границ и этническую сплоченность белорусской нации.

Гости не ограничились темой единого дня информирования: рассказали о работе областного издания, профессии журналиста и радиоведущего, поделились планами медиахолдинга.

Программный директор Анна Концевая и радиоведущий Евгений Боярчук провели традиционную викторину и вручили самым активным участникам памятные сувениры. Кроме того, был анонсирован розыгрыш планшета среди подписчиков по случаю первого юбилея радио.

– Вчера, 9 сентября, мы отметили десятилетие с момента первого выхода в эфир, – рассказала Анна Концевая. – И решили сделать подарок нашим слушателям. Подписывайтесь на наш аккаунт в Instagram, внимательно читайте условия, выполняйте их – и вы можете стать обладателем планшета.

Елизавета Малая, Наталья Логунова

Фото авторов и gp.by