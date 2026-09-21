Инспекция МНС по Жлобинскому району напоминает, что в целях реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии от 26.01.2026 №5 «О перечне товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в отношении которых осуществляется прослеживаемость» Советом Министров Республики Беларусь 24.06.2026 принято постановление № 314 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь».

В перечень товаров, подлежащих прослеживаемости в Евразийском экономическом союзе, решением №5 включены следующие товары:

холодильники и морозильники (коды ТН ВЭД ЕАЭС 8418 10 200 1, 8418 10 800 1, 8418 21 100 0, 8418 21 510 0, 8418 21 590 0, 8418 21 910 0, 8418 21 990 0, 8418 30 200 1, 8418 30 800 1, 8418 40 200 1, 8418 40 800 1, 8418 29 000 0);

машины стиральные (коды ТН ВЭД ЕАЭС 8450 11 110 0, 8450 11 190 0, 8450 11 900 0, 8450 12 000 0, 8450 19 000 0, 8450 20 000 0);

аппаратура для приема телевизионной связи (коды ТН ВЭД ЕАЭС 8528 71 110 0, 8528 71 150 0, 8528 71 190 0, 8528 71 910 0, 8528 71 990 0, 8528 72 100 0, 8528 72 200 1, 8528 72 200 9, 8528 72 300 1, 8528 72 300 2, 8528 72 300 3, 8528 72 300 9, 8528 72 400 0, 8528 72 600 0, 8528 72 800 0, 8528 73 000 0).

Механизм прослеживаемости товаров на территории ЕАЭС в отношении данных категорий товаров начнет функционировать с 01.09.2026.

Постановлением № 314 предусмотрено включение в перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом информационного взаимодействия с государствами — членами ЕАЭС, товарных позиций, поименованных в решении № 5.

Информационное взаимодействие между государствами — членами ЕАЭС от Республики Беларусь будет осуществляться Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь, субъектам хозяйствования представлять дополнительные сведения в налоговые органы не требуется.