Время отключения с 9.00 до 17.00:

— г. Буда-Кошелево − ул. Исаченко, Островского;

— д. Еленец;

— д. Кошелево — ул. Центральная (49-80);

— д. Ховхло — ул. Выгонная, Садовая;

— д. Чеботовичи — ул. Центральная;

— д. Шарибовка — ул. Комарова;

— п. Боровое Лядо (д. 26-42);

— п. Губичский Кордон;

— п. Крылов;

— п. Соловьев.

Плановые отключения электроэнергии необходимы для ремонта и диагностики оборудования.

Возможны изменения. Актуальную информацию смотрите на сайте «Гомельэнерго».

Подготовила Екатерина Зайкова