Время отключения с 9.00 до 17.00:
— г. Буда-Кошелево − ул. Исаченко, Островского;
— д. Еленец;
— д. Кошелево — ул. Центральная (49-80);
— д. Ховхло — ул. Выгонная, Садовая;
— д. Чеботовичи — ул. Центральная;
— д. Шарибовка — ул. Комарова;
— п. Боровое Лядо (д. 26-42);
— п. Губичский Кордон;
— п. Крылов;
— п. Соловьев.
Плановые отключения электроэнергии необходимы для ремонта и диагностики оборудования.
Возможны изменения. Актуальную информацию смотрите на сайте «Гомельэнерго».
Подготовила Екатерина Зайкова