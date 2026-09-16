Подавляющее большинство белорусов — 87,6% — доверяет Президенту Беларуси. Об этом свидетельствуют результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования, передает корреспондент БЕЛТА.

Вадим Елфимов обратил внимание, что цифры подтверждают: тот курс, который избрал Президент, полностью отвечает интересам белорусского народа, картину единения отражают и цифровые показатели. По его словам, Президент пользуется огромным авторитетом как у населения страны, так и за рубежом.

При этом он отметил, что для белорусов все более важны жизненные вопросы, в том числе связанные с геополитикой, авторитетом страны и обеспечением важных жизненных ценностей, которые обеспечивают мирное небо над головой граждан.

Респондентам также был задан вопрос, как они оценивают деятельность Президента по ряду направлений развития страны. Так, по вопросу обеспечения безопасности внутри страны 90% опрошенных ответили, что оценивают деятельность главы государства как успешную, 1,1% — не успешную, 8,9% затруднились ответить.

Комментируя эти показатели, политолог обратил внимание, что белорусам важно обеспечение своей жизни и жизни будущих поколений. «Безопасность сегодня будет обеспечивать и безопасность последующих поколений белорусов, — сказал он. — Сохранение суверенитета, территориальной целостности, стабильности — это все, казалось бы, далекие для простых людей вещи. На самом деле народ концентрирует фокус своего внимания на этом направлении деятельности Президента».

Деятельность главы государства по сохранению мира в стране на фоне напряженной мировой обстановки как успешную, по словам политолога, оценивают 89,8%, не успешную — 1,4%, что даже ниже арифметической погрешности, и 8,8% респондентов затруднились ответить.

Вадим Елфимов обратил внимание, что стабильность внутри страны связана вовсе не с внутренними, а внешними проблемами. Он обратился к словам главы государства о том, что Беларусь простреливается со всех сторон, и речь идет особенно об информационной войне. «Если и существуют поползновения и попытки создания внутренней нестабильности, они все привносятся извне», — отметил политолог, указав на напряженную мировую обстановку, а также информационную войну, которая ведется на самом важном направлении — за умы граждан. Однако результаты социологического исследования, по его словам, показывают, что у недругов в борьбе за умы белорусов ничего не получается.

Что касается еще одного направления деятельности главы государства — укрепления международного авторитета Беларуси, то большинство опрошенных — 81,2% — оценили ее как успешную, 5,3% — не успешную и 13,5% респондентов затруднились ответить.

По словам политолога, основная масса респондентов — 81,2% — отлично понимает, что от авторитета Беларуси, авторитета Президента зависит в том числе успешность экономики — это связи и контакты. Вадим Елфимов выразил уверенность, что авторитет страны будет возрастать, к этому есть все предпосылки. «Наша мирная политика всем хорошо известна. Это авторитет нашей страны. Мы мирные люди, мы мирная страна, у нас мирный Президент. И цифры это отражают», — заметил он.

Отдельного внимания заслуживает деятельность Президента по развитию регионов Беларуси. Ее успешность отметили 75,4% респондентов, 9,3% ответили, что не считают ее успешной, и 15,3% затруднились ответить.

Что касается сохранения стабильной социально-экономической ситуации, то 73,5% опрошенных оценили деятельность главы государства по этому направлению на успешно, 10% — не успешно, 16,5% затруднились ответить.

Политолог считает, что в ответе на этот вопрос видится и прагматика белорусов, и приверженность высоким ценностям. «Гармония и симбиоз как высоких ценностей, так и практических подходов, — пояснил он. — 73,5% считают, что сохранение стабильной социально-экономической ситуации очень важно, и Президент, как всегда, успешен в сохранении этой стабильности».

В июле — августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, презентовали в Минске 10 сентября. Сегодня была представлена вторая часть — по общественно-политической тематике.