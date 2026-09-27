В Беларуси 28 сентября будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит от 4 до 10 градусов. Днем будет 15-20 тепла, по юго-западу — до 22 градусов.