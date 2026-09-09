Вопрос, с которым пришла жительница д. Потаповка к главе района, касался благоустройства. Сельчанка попросила навести порядок на соседнем земельном участке по ул. Новой. На месте снесенного ранее дома остались его остатки, а участок зарос сорной растительностью. Кроме того, жители деревни начали устраивать там несанкционированную свалку. По мнению женщины, в кустарнике разводятся ужи и ползут на ее подворье.

Валентин Ундруль поручил СУП «Андреевка» в ближайшее время вырубить сорную растительность на земельном участке, Потаповскому сельисполкому в рамках исполнения Указа №116 в следующем году произвести удаление остатков дома.

До момента разрешения вопрос останется на контроле главы района.

Татьяна Титоренко

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