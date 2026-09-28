Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентировал руководителей местных органов власти встречаться и разговаривать с людьми. Об этом Глава государства заявил сегодня, 28 сентября, принимая кадровые решения, сообщает sb.by.

Глава государства согласовал назначение десяти новых руководителей районов. Напутствуя руководителей местных органов власти, Александр Лукашенко отметил:

— Не забывайте: других людей у нас не будет. Председатели райисполкомов (сегодня нет райкомов партии, обкомов) должны работать с людьми. С людьми надо встречаться, разговаривать.

Президент подчеркнул, что и к нему люди обращаются через СМИ или социальные сети с той или иной просьбой:

— Я терпеливо к этому отношусь, понимая, что других людей не будет. На что-то реагирую, если это касается судьбы, жизни человека. На что-то не обращаю внимания. Например, если человек пишет, что его заставляют окосить его участок. Ждете, что я туда приеду ухаживать за этим участком? Нет. Пусть напрягаются. Напрягайте людей там, где они должны напрягаться, делать свое дело, осуществлять свою работу. Очень серьезно напрягайте. Но если человек нуждается в помощи, окажите эту помощь и поддержку.

Александр Лукашенко также обозначил подходы в работе с кадрами:

— Завтра вы придете в новом качестве в новые коллективы. Вы будете управлять. Управлять частью белорусской земли, своим регионом. Не торопитесь. Часто, назначая людей, я им говорю: дайте шанс всем тем, с кем вы будете завтра работать. Дайте этим людям шанс.

При этом Глава государства акцентировал, что времени на наблюдение нет, люди должны показывать результат.

— Если результата нет, вы видите, что человек не бежит, значит, его надо отвести в сторону, чтобы он не мешал бежать вам, чтобы вы не отстали, — добавил Президент.

Александр Лукашенко особо подчеркнул:

— Всё, что на вашей земле, на вашей территории — предприятия республиканского значения, областного, коммунальные хозяйства, частные и прочее, — это всё должно быть под вашем контролем. Ваш конек — это кадры и идеология. Особенно кадры. Любой частник, создавший предприятие, должен согласовывать с вами кадровую политику. Без вашего согласия не должно происходить в кадровом отношении ничего. Вникайте во всё. Государство должно присутствовать везде. Там, где мы видим, где мы управляем и требуем, там есть результат. Там, где государство не видит проблем, они будут существовать всегда. Будьте очень аккуратными, терпеливыми, не обижайте людей. Это главное.