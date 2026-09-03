5 – 6 сентября 2026 г. в городе Костюковичи Могилевской области состоится XXXIII День белорусской письменности.

Основными темами праздника в этом году определены: Год белорусской женщины, объявленный в Республике Беларусь в 2026 году; 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны; юбилеи классиков белорусской литературы; пятилетка качества.

Традиционно будет организована работа Фестиваля книги и прессы, с представлением лучших образцов современного белорусского книгоиздания, литературного и культурного потенциала всех областей и г.Минска. Особенностью этого года станут павильон редкой книги, в котором планируется собрать уникальные издания со всей страны (редкие старопечатные издания, факсимиле, миниатюрные книги и т.д.), а также «кабинет писателя», где будут представлены рукописи, личные вещи, редкие фотографии и архивные документы писателей.

Состоится тематическая интерактивная презентация Могилевской области «Ад берасцяной граматы – да сучасных рэалій», которая продемонстрирует все основные исторические вехи развития книгопечатания на Могилевщине.

Откроется уникальная экспозиция «Фестиваль поэзии и авторской песни «Пісьмянкоў луг».

По информации golk.by