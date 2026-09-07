Одни выбрасывают деньги из окна, другие сами несут их мошенникам — кто по звонку из «Следственного комитета», кто в надежде заработать на «инвестициях». В последнее время белорусы теряли сотни тысяч долларов и миллионы рублей.

Так, 75-летнюю жительницу Минска «развели» на крупную сумму в феврале 2025 года. Все началось со звонка якобы из Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Женщину убедили, что ее деньги пытаются забрать мошенники, поэтому ей надо привезти и задекларировать все ее сбережения. Минчанка сказала, что ей сложно это сделать, дверь в квартиру она не откроет. Тогда ее убедили сбросить пакет с денежными средствами с балкона, когда курьер произнесет кодовое слово. Позже выяснилось, что курьером оказался 16-летний гимназист. Он нашел объявление о быстром заработке в Telegram. Сначала зарегистрировал на себя несколько банковских карт и передал их реквизиты мошенникам, справился с заданиями от кураторов, а потом ему поручили забирать деньги у обманутых людей. Парень должен был забрать деньги, выброшенные пенсионеркой из окна и передать их криптовалютчику. Однако их встреча не состоялась: гимназист оказался в милиции. Кураторы заверяли, что в пакете будет 160 тысяч евро, но на деле там оказалось в 5 раз больше. Никто из окружения парня не подозревал, что тот работает на мошенников. Он хорошо учился в гимназии, профессионально занимался велоспортом и не вызывал никаких подозрений.

Другой же случай еще более изощренный. Жительница Браславского района нашла в интернете трейдинговую компанию, пополнила депозит и надеялась заработать. Но все закончилось плохо. Пенсионерка, одновременно занимавшаяся бизнесом, сначала вложила личные 100 тысяч долларов, а потом решила взять долг в банках и у знакомых. Так счета мошенников пополнились еще на 106 тысяч долларов. Однако вывести эти деньги не получилось. Тогда женщина нашла фирму, обещавшая это сделать. Как выяснилось, это тоже были мошенники, которые увели еще 19 тысяч долларов.

В январе 2026 года в Буда-Кошелевском районе девушка под предлогом заработка на криптобирже от мужчины, с которым она познакомилась на сайте знакомств в сети интернет, в течение месяца была обманута на общую сумму более 20 тысяч белорусских рублей. Неизвестный мужчина в ходе знакомства всячески убеждал ее о своих «бизнес-делах», тем самым заполучив расположение девушки. Нередки случаи, когда общение в интернете с незнакомцами, кажущимися с первого взгляда «идеальными и успешными», приводит к потере денежных средств.

Буда-Кошелевские правоохранители напоминают о средствах и способах защиты личных данных:

Защита данных банковской карточки

Необходимо:

хранить в тайне пин-код карты;

прикрывать ладонью клавиатуру при вводе пин-кода;

оформить отдельную карту для онлайн-покупок и не держать на ней большие суммы;

использовать услугу «3-D Secure» и лимиты на максимальные суммы онлайн-операций;

скрыть CCV-код на карте (трехзначный номер на обратной стороне), предварительно сохранив его.

Не рекомендуется:

хранить пин-код вместе с карточкой/на карточке;

сообщать CVV-код или отправлять его фото;

распространять свои паспортные данные (информацию личного характера, номер мобильного телефона) «логин» и «пароль» доступа к системе «Интернет-банкинг»;

сообщать данные, полученные в виде SMS-сообщений, сеансовые пароли, код авторизации, пароль 3-D Secure и т.д.

Надежные пароли

Необходимо:

создавать персональные (уникальные) пароли к разным сервисам;

использовать сложные пароли: минимум 10 символов, одновременно цифры, строчные и прописные символы, знаки пунктуации и другие символы;

доверять только проверенным менеджерам паролей.

Не рекомендуется:

использовать повторения символов;

хранить пароли на бумажных носителях;

использовать в качестве пароля свой логин (имя пользователя, учетная запись, никнейм);

сохранять пароли автоматически в браузере;

использовать биографическую информацию в пароле.

Безопасный WI-FI

Необходимо:

отключить общий доступ к своей WI-FI точке, даже если у вас «безлимитный» Интернет;

использовать надежный (см.выше) пароль для доступа к вашей WI-FI точке;

деактивировать автоматическое подключение своих устройств к открытым WI-FI точкам.

Не рекомендуется:

Вводить свой логин и пароль доступа к учетной записи (странице) или системе банковского обслуживания при подключении к бесплатным (открытым) точкам WI-FI в кафе, транспорте, торговых центрах и т.д.

Проверенные браузеры и сайты

Необходимо:

использовать специальное программное обеспечение (антивирус, расширение для браузера), чтобы избежать посещения сомнительных сайтов.

Не рекомендуется:

переходить по непроверенным ссылкам;

вводить информацию на сайтах, если соединение не защищено.

Безопасность электронной почты

Необходимо:

подключить двухфакторную аутентификацию;

использовать минимум 2 типа e-mail адресов: закрытый (только для привязки устройств и средств их защиты) и открытый (для переписки, подписок и т.д.);

использовать СПАМ-фильтры.

Не рекомендуется:

реагировать на письма от неизвестного отправителя: скорее всего это спам или мошенники;

открывать подозрительное вложение к письму: сначала позвоните отправителю, узнайте, что это за файл.

По информации Буда-Кошелевского РОВД