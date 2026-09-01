Большие белые банты, букеты астр, гладиолусов и хризантем, новые портфели за плечами и счастливые глаза, с любопытством разглядывающие каждый уголок школы…

Малышей и их родителей переполняли волнение и радость перед началом нового жизненного этапа. С напутственными словами к ученикам обратилась директор школы Татьяна Чечко и пожелала ребятам легкой учебы, верных друзей и больших открытий, а родителям – терпения и мудрости.

В свою очередь она вручила новенький рюкзак со школьными принадлежностями Тимофею Хатылеву, а представители СП «Амипак» -ОАО – Диане Купцовой.

Трогательным моментом на первом уроке стало вручение первоклассникам книги «Беларусь – наша Радзiма», а председателем РО РОО «Белая Русь» Татьяной ЧЕЧКО – раскраски «Дети рисуют Родину» от общественного объединения.

Ирина Снежная

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