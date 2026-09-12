Сегодня в стране отмечается День сотрудника органов предварительного следствия. Ровно 15 лет назад, 12 сентября, Президент подписал указ о создании Следственного комитета Республики Беларусь – нового правового института, который за годы работы стал одной из ключевых структур в системе правоохранительных органов.

За это время Следственный комитет наработал серьезную практику расследования всех видов преступлений. На вооружении следователей появилась современная техника, позволяющая проводить расследования качественно и оперативно. Как подчеркивает начальник районного отдела Следственного комитета Дмитрий Близнец, злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы, поэтому и тем, кто ведет с ними борьбу, нельзя стоять на месте.

Буда-Кошелевский РОСК – яркий пример того, как профессионализм, опыт и современный подход дают результат. По итогам 2025 года отдел признан лучшим следственным подразделением области, а за первое полугодие 2026-го были достигнуты аналогичные высокие показатели.

В отделе работают 9 следователей. Среди них – старшие следователи Алексей Конусевич, Екатерина Коноваленко, Анна Свердлова, Вероника Гулькевич, готовые к расследованию дел любой сложности. Отдельного внимания заслуживает заместитель начальника отдела Надежда Ратникова, внесшая немалый вклад в общие результаты, а также старший следователь Жанна Короткевич, которая, уже будучи на пенсии, продолжает работать и передавать бесценный опыт молодым коллегам.

Одной из тех, кто знает цену справедливости и каждый день доказывает это делом, является майор юстиции Екатерина Коноваленко. В Следственном комитете она с 2012 года, а с 2021-го – старший следователь. С выбором профессии определилась еще в школе. Решающим моментом стал урок профориентации, когда пришли сотрудники милиции и рассказали об особенностях их работы. Тогда она поняла, что хочет работать в правоохранительных органах и именно следователем. Целенаправленно поступила на юридический факультет Гомельского университета им. Ф. Скорины, после окончания которого вернулась на малую родину.

За годы службы Екатерина Святославовна зарекомендовала себя как дисциплинированный, грамотный и инициативный сотрудник. Коллеги и руководство отмечают ее добросовестность и исполнительность. Большинство уголовных дел, которые она вела в прошлом году, расследованы в кратчайшие сроки и направлены в суд. Итог закономерен: по результатам служебной деятельности за 2025 год Екатерина Коноваленко признана лучшим следователем среди районных отделов Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области.

Подробнее о том, из чего складываются ее рабочие будни, старший следователь рассказала в ходе нашей беседы. Как правило, все начинается с выезда. Любое сообщение о преступлении регистрируется в дежурной части, будь то кража или пожар. На место выезжает следственно-оперативная группа: следователь, сотрудник уголовного розыска, эксперт-криминалист. Каждый фиксирует то, что имеет значение для дела: принимают заявление, опрашивают потерпевшего, осматривают место происшествия, изымают следы. Если есть признаки преступления, возбуждается уголовное дело, которое в дальнейшем расследуют сотрудники РОСК. После этого работа становится еще более кропотливой: назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, проверяются версии. Затем все собранное приобщается к делу. Когда обстоятельства установлены, дело направляется прокурору, а оттуда – в суд. Именно здесь, на финальном этапе, и проявляется главный смысл работы – когда благодаря усилиям следователя в жизни людей восторжествовала справедливость. По словам Екатерины Коноваленко, возможность помочь людям – самое важное в ее профессии.

При этом она старается находить баланс между службой и личной жизнью. Дома ее ждет дочь Маша, которая только перешла в третий класс. Все свободное время Екатерина Святославовна проводит с ней – это является для нее главным источником счастья и отдушиной после рабочего дня. Делится она и своим основным принципом материнства: главное в воспитании – собственный пример. Поэтому если хочешь вырастить достойного человека, начинать нужно в первую очередь с себя.

Такие люди, как Екатерина Коноваленко, и составляют основу коллектива, которым по праву гордится районный отдел Следственного комитета. Профессионализм, самоотдача и неравнодушие – вот что отличает сотрудников этого подразделения и позволяет им добиваться высоких результатов.

Дмитрий Близнец поздравил коллег с профессиональным праздником, подчеркнув, что их труд – это ежедневная ответственность за судьбы людей, за справедливость и порядок. Благодаря слаженной работе и профессионализму Буда-Кошелевский районный отдел Следственного комитета не раз подтверждал звание одного из лучших в области. За этими успехами стоят знания, опыт и самоотдача каждого, акцентировал внимание Дмитрий Федорович.



Елизавета МАЛАЯ

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