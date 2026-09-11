Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. Проще говоря, клетки мозга по какой-либо причине перестают получать кислород и гибнут. Существует несколько основных советов, соблюдать которые легче, чем столкнуться с последствиями инсульта.
Мозг — самый «энергоёмкий» орган. Ему нужно много крови и кислорода. Поэтому профилактика инсульта заключается в заботе о сосудах, питающих мозг.
1. Контроль артериального давления (АД)
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- Ведение дневника артериального давления.
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- Норма: стремитесь к показателям не выше 130/80 мм рт. ст.
- Если врач назначил препараты от давления, их нужно принимать ежедневно, а не курсами или только в момент повышения показателей.
2. Борьба с аритмией
Если у вас имеются перебои в работе сердца и пульс «неровный», это является риском образования тромбов, которые могут привести к инсульту.
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- Регулярно проходите ЭКГ.
- Если вам назначили препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты), принимайте их строго по схеме и ежедневно.
3. Отказ от курения и алкоголя
- Никотин сужает сосуды и вызывает повреждение сосудистой стенки, а алкоголь провоцирует резкие скачки давления. Безопасной дозировки алкоголя и никотина не существует!
4. Контроль холестерина и сахара
Атеросклеротические бляшки, возникающие при стойком повышении уровня холестерина в крови, перекрывают просвет артерий. Диабет делает сосуды более хрупкими.
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- После 40 лет сдавайте липидограмму и анализ на глюкозу крови минимум раз в год.
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- Если у вас диагностирован сахарный диабет, принимайте назначенные врачом препараты на постоянной основе. Контролируйте гликированный гемоглобин, который служит показателем обмена глюкозы в организме за последние 3 месяца.
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- Если врач назначил препарат для снижения уровня холестерина, принимайте его ежедневно и длительно.
- Старайтесь придерживаться рационального питания, контролируйте объём порций и количество потребляемых жиров и углеводов.
5. Движение — жизнь!
Гиподинамия — бич современного человека. Необязательно давать организму сверхнагрузки. Достаточно 30–40 минут ходьбы в день. Прогулки в парке, скандинавская ходьба, плавание в бассейне, утренняя зарядка — всё это приносит неоценимую пользу вашему телу. Движение укрепляет сосуды и мышцы, а также улучшает ментальное состояние.
С целью раннего распознавания инсульта существует несколько простых, но жизненно важных правил и приёмов. Запомните алгоритм, который поможет спасти жизнь. Его легко запомнить по аббревиатуре «УДАР»:
• У — Улыбка. Попросите человека улыбнуться. Улыбка получается кривой, перекошенной, один уголок рта опущен.
• Д — Движение. Попросите поднять обе руки или ноги. Одна конечность не поднимается, ослабла или опускается быстрее другой.
• А — Артикуляция (речь). Попросите назвать свое имя или повторить простое предложение («На улице хорошая погода»). Речь невнятная, «каша во рту», или человек вас не понимает.
• Р — Решение. Если вы увидели хотя бы один из этих признаков — немедленно звоните по номеру 103!
Другие «красные флаги», которые могут быть признаками инсульта:
• Внезапная сильнейшая кратковременная «громоподобная» головная боль.
• Потеря зрения на один глаз или выпадение поля зрения (человек не видит предметы слева или справа).
• Внезапное головокружение, шаткость походки, невозможность пройти по прямой линии.
• Онемение половины лица, руки или ноги.
Следующее не менее важное правило — «золотое окно» (4,5 часа). В неврологии есть правило «золотого окна»: это 4,5 часа от момента появления первых симптомов. Если у человека ишемический инсульт (возникший вследствие закупорки сосуда тромбом), у врачей есть препараты, которые могут растворить этот тромб (тромболизис) и восстановить кровоток. Но если прошло больше 4,5 часов, клетки мозга погибают безвозвратно, и этот метод становится опасным или бесполезным.
Помните:
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- Если вы заметили вышеуказанные симптомы у себя или у кого-то из окружающих, не ждите, что «само пройдет».
- Не давайте никаких таблеток (особенно разжижающих кровь или понижающих давление) — это может навредить.
- Не кормите и не поите человека — он может поперхнуться из-за нарушения глотания.
- Вызовите скорую помощь.
В УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» 16 сентября будет организована горячая линия с врачом—неврологом районной поликлиники Голото Ю. В. Свои вопросы вы можете задать по телефону 7-29-63 с 15.00 до 17.00.
Врач- невролог районной поликлиники УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»
Голото Ю.В.