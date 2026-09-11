Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. Проще говоря, клетки мозга по какой-либо причине перестают получать кислород и гибнут. Существует несколько основных советов, соблюдать которые легче, чем столкнуться с последствиями инсульта.

Мозг — самый «энергоёмкий» орган. Ему нужно много крови и кислорода. Поэтому профилактика инсульта заключается в заботе о сосудах, питающих мозг.

1. Контроль артериального давления (АД)

Ведение дневника артериального давления .



Норма: стремитесь к пок а зателя м не выше 130/80 мм рт. ст.



Если врач назначил препара т ы от давления, их нужно п р и нима ть ежедневно, а не курсами или только в момент повышен ия п о к а зате ле й .

2. Борьба с аритмией

Если у вас имеются перебои в работе сердца и пульс «неровный», это является риском образования тромбов, которые могут привести к инсульту.

Регулярно проходите ЭКГ.



Если в ам назначили препараты, разжижающие кровь ( антикоагулянты ), принимайте их строго по схеме и ежедневно.

3. Отказ от курения и алкоголя

Никотин сужает сосуды и вызывает повреждение сосудистой стенки, а алкоголь про в оциру ет резкие скачки давления. Б езопасной дозировки алкоголя и никотина не существует !

4. Контроль холестерина и сахара

Атеросклеротические бляшки, возникающие при стойком повышении уровня холестерина в крови, перекрывают просвет артерий. Диабет делает сосуды более хрупкими.

После 40 лет сдавайте липидограмму и анализ на глюкозу крови минимум раз в год.



Если у в ас диагностирован с ахарный диабет, принимайте назначенные врачом препараты на постоянной основе . К онтролируйте гликированный гемоглобин, который служит показателем обмена глюкозы в организме за последние 3 месяца.



Если врач назначил препарат для снижения уровня холестерина, принимай т е его ежедневно и длительно.



Старайтесь придерживаться рационального питания, контролируйте объём порций и количество потребляемых жиров и углеводов.

5. Движение — жизнь!

Гиподинамия — бич современного человека. Необязательно давать организму сверхнагрузки. Достаточно 30–40 минут ходьбы в день. Прогулки в парке, скандинавская ходьба, плавание в бассейне, утренняя зарядка — всё это приносит неоценимую пользу вашему телу. Движение укрепляет сосуды и мышцы, а также улучшает ментальное состояние.

С целью раннего распознавания инсульта существует несколько простых, но жизненно важных правил и приёмов. Запомните алгоритм, который поможет спасти жизнь. Его легко запомнить по аббревиатуре «УДАР»:

• У — Улыбка. Попросите человека улыбнуться. Улыбка получается кривой, перекошенной, один уголок рта опущен.

• Д — Движение. Попросите поднять обе руки или ноги. Одна конечность не поднимается, ослабла или опускается быстрее другой.

• А — Артикуляция (речь). Попросите назвать свое имя или повторить простое предложение («На улице хорошая погода»). Речь невнятная, «каша во рту», или человек вас не понимает.

• Р — Решение. Если вы увидели хотя бы один из этих признаков — немедленно звоните по номеру 103!

Другие «красные флаги», которые могут быть признаками инсульта:

• Внезапная сильнейшая кратковременная «громоподобная» головная боль.

• Потеря зрения на один глаз или выпадение поля зрения (человек не видит предметы слева или справа).

• Внезапное головокружение, шаткость походки, невозможность пройти по прямой линии.

• Онемение половины лица, руки или ноги.

Следующее не менее важное правило — «золотое окно» (4,5 часа). В неврологии есть правило «золотого окна»: это 4,5 часа от момента появления первых симптомов. Если у человека ишемический инсульт (возникший вследствие закупорки сосуда тромбом), у врачей есть препараты, которые могут растворить этот тромб (тромболизис) и восстановить кровоток. Но если прошло больше 4,5 часов, клетки мозга погибают безвозвратно, и этот метод становится опасным или бесполезным.

Помните:

Если в ы заметили вышеуказанные симптомы у себя или у кого-то из окружающих, не ждите, что «само пройдет». Не давайте никаких таблеток (особенно разжижающих кровь или понижающих давление) — это может навредить. Не кормите и не поите человека — он может поперхнуться из-за нарушения глотания. Вызовите скорую помощь.

В УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» 16 сентября будет организована горячая линия с врачом—неврологом районной поликлиники Голото Ю. В. Свои вопросы вы можете задать по телефону 7-29-63 с 15.00 до 17.00.