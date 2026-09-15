Типичные нарушения, наиболее часто допускаемые юридическими лицами при осуществлении охраны принадлежащих им объектов (имущества), выявляемые в ходе проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера.

В ходе проведения мероприятий по оценке соблюдения условий и правил охранной деятельности сотрудники Департамента охраны Министерства внутренних дел выявляют ряд типичных нарушений законодательства. Об этом корреспонденту газеты «Авангард» рассказал начальник Буда-Кошелевского отделения Департамента охраны Министерства внутренних дел майор милиции Сергей Гулевич.

Департамент охраны, как специальный орган, осуществляет контроль за соблюдением законодательства в сфере охранной деятельности. Среди наиболее распространенных нарушений можно выделить несколько ключевых моментов. Первое — прием на работу работников охраны организаций, не имеющих права на создание военизированной охраны, без необходимых документов в соответствии с Законом Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. № 175-З «Об охранной деятельности». Кроме того, работники охраны допускаются к выполнению своих обязанностей без прохождения обязательного медицинского осмотра и квалификационного экзамена по вопросам осуществления охранной деятельности. Также стоит отметить, что периодические проверки на годность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы и специальных средств, часто игнорируются.

Не менее серьезным нарушением является отсутствие документации о порядке организации и проведении профессиональной подготовки работников охраны. Это приводит к тому, что они могут выполнять свои обязанности без должного уровня подготовки и знаний.

Еще одна проблема − выполнение обязанностей без служебных удостоверений и жетонов установленного образца. Это не только нарушает требования законодательства, но и ставит под сомнение легитимность действий таких работников.

Руководителям организаций необходимо помнить о своей ответственности за безопасность как своих работников, так и объектов, которые они защищают. Соблюдение условий и правил охранной деятельности − не просто формальность, а залог безопасности всех участников процесса.

В соответствии со ст. 24.37 КоАП Республики Беларусь за нарушение условий и правил осуществления охранной деятельности предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предметов и специальных средств охранной деятельности или без конфискации, а на юридическое лицо – до 100 базовых величин с конфискацией предметов и спецсредств охранной деятельности или без конфискации.

Во время проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, выявляемые нарушения указываются в акте проверки, после чего выносится требование (предписание) с установлением сроков их устранения. При неустранении либо частичном неустранении выявленных нарушений законодательства, неинформировании контролирующего (надзорного) органа об их устранении в установленные сроки применяются меры ответственности в отношении физического (должностного) лица, согласно ст. 24.1 «Неисполнение письменного требования (предписания)» КоАП Республики Беларусь, что влечет наложение штрафа в размере до 20 базовых величин, одновременно выдается требование (предписание) с указанием новых сроков устранения нарушений. Указанный порядок применяется до полного их устранения организацией.

По всем возникающим вопросам в части соблюдения требований законодательства в сфере осуществления охранной деятельности можно обратиться в Буда-Кошелевское отделение Департамента охраны Министерства внутренних дел по адресу: г. Буда-Кошелёво, ул. 50 лет Октября, 15 (тел. 8 (02336) 7-56-20), а также в лицензионно-контрольную группу штаба Рогачевского отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел по адресу: г. Рогачев, ул. Виссариона Белинского, 50 (тел. 8 (02339) 4-58-91(18)).