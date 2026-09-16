Центр VFS BY по согласованию с посольством Италии в Беларуси на время приостановил регистрацию новых заявителей в список ожидания для подачи документов на итальянскую визу.





Как указано в сообщении оператора, запись не ведется до дальнейшего уведомления. При этом для тех, кто уже внесен в список ожидания, регистрация остается действительной.

При появлении свободных слотов информация поступит на указанную при регистрации электронную почту. О возобновлении регистрации VFS сообщит на своем сайте.

В компании также призвали не направлять повторные запросы: они не влияют на позицию в списке ожидания и не ускоряют получение даты подачи документов.

myfin.by