27 сентября в 15.00 в Буда-Кошелевском районе 23-летний водитель, управляя автомобилем «Мазда 626», двигаясь на 256 км автодороги М-5 «Минск — Гомель», по предварительной информации, при перестроении из крайней правой полосы в крайнюю левую не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на тросовое ограждение.

Водитель доставлена в больницу, где после осмотра и оказания медицинской помощи отпущена домой.

Госавтоинспекция напоминает!

Водителям! При движении задним ходом обязательно убедитесь в безопасности манёвра — визуально осмотрите пространство позади автомобиля, используйте зеркала, при необходимости привлеките помощника. Помните: в «слепой зоне» позади машины может оказаться человек.

При перестроении и смене полосы движения контролируйте скорость и траекторию, особенно на трассах с интенсивным движением.

Водителям автобусов! Перед началом движения после остановки для посадки-высадки пассажиров убедитесь, что все пассажиры завершили вход или выход и двери закрыты. Невнимательность при закрытии дверей может привести к травмам.

Госавтоинспекция Гомельщины