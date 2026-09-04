В рамках подписной кампании с медицинскими работниками встретились главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Александра Фролова, начальник районного узла почтовой связи РУП «Белпочта» Татьяна Зятикова и заместитель главного редактора районной газеты «Авангард» Наталья Логунова.

Об истории издания и официальных страницах районки в социальных сетях рассказала коллективу Наталья Николаевна, подчеркнув, что газета всегда открыта для обратной связи: любой читатель может задать вопрос через личные сообщения в соцсетях или чат-бот редакции в Телеграм. Также проинформировала о способах подписки: оформить печатную или электронную версию газеты можно как в почтовом отделении, так и через систему ЕРИП. Это делает издание еще более доступным для своих читателей.

Татьяна Николаевна и Александра Владимировна в свою очередь акцентировали внимание на важности подписки официальные издания, отметив, что сейчас особенно важно доверять проверенным источникам и быть в курсе событий, происходящих в стране.

На мероприятии присутствовал почтальон, поэтому каждый желающий мог сразу оформить подписку на районное, областное или республиканское издание. А приятным бонусом стали призы с фирменными логотипами газет.

Елизавета МАЛАЯ

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