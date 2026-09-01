В образовательном кампусе «Ченки-парк» 1 сентября к занятиям приступили 402 школьника и 149 воспитанников детского сада. Это в два раза больше, чем пять лет назад.

«Такая серьезная динамика говорит о том, что молодые родители выбирают для жизни Ченки. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этого комплекса. Спасибо за то, что сделали школу такой, в которую хочется войти и сказать: здесь нашим детям будет хорошо», — обозначил председатель облисполкома Иван Крупко.

«Наша задача — вместе помочь ребенку стать человеком, уверенным в себе, трудолюбивым, ответственным, умеющим дружить, уважать старших, любить свою семью и свою страну», — подчеркнул губернатор.

Ченковская школа — часть большой работы, которая проводится по всей Гомельской области. В регионе строятся и реконструируются учреждения образования, создаются современные спортивные и творческие пространства, обновляется материально-техническая база.

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