10 сентября в 22.59 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г.п. Уваровичи по ул. Козлова. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1978 г.р. В результате пожара уничтожена пристройка к дому, повреждены кровля, потолочное перекрытие стены и имущество в доме. Причины пожара и гибели устанавливаются.

РОЧС напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем. Помните, что не допускается применять электрооборудование не заводского изготовления и пользоваться неисправными электроприборами, перегружать электрическую сеть, оставлять его включенным в электросеть без присмотра (за исключением электрооборудования, эксплуатационной документацией на которое допускается его работа без присмотра). Ни в коем случае не курите в домовладении, в хозяйственных постройках, а также вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, курите только в специально отведенных для этого местах.

Чтобы беда не пришла в дом, установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал и разбудит спящего человека.

Помните, что в случае пожара ни в коем случае нельзя паниковать, незамедлительно вызывайте спасателей по телефону 101 или 112. Назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы ближайшим строениям. Попробуйте самостоятельно ликвидировать возгорание. Если вы видите, что самостоятельно не справитесь с огнем, доверьте это дело специалистам.

Подготовила Екатерина Зайкова