Работу возглавила член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

Первой точкой в маршруте стал санаторий «Солнечный берег» предприятия «Белоруснефть». Это место любят не только белорусы. Заполняемость здравницы российскими туристами в этом году — 45%. Есть и гости из других стран.

Как отметила Екатерина Зенкевич, на Гомельщине действительно есть что показать в сфере туриндустрии — как зарубежным гостям, так и гражданам республики. В целом эта сфера объявлена одной из приоритетных в текущей пятилетке.

В рамках выезда состоялось открытие гражданской инициативы на территории Озерщинского сельсовета — клуба «Живое тепло». Проект призван помочь детям с особенностями развития, в клубе делают ставку на иппотерапию — лечение при помощи общения с лошадьми.

На пленарном заседании обсудили перспективы турсферы региона.

Гомельщина официально