Первая партия российской вакцины «Гриппол Плюс» прошла обязательный лабораторный контроль качества и поступает в организации здравоохранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав.

«Первая партия уже прошла обязательный лабораторный контроль качества и поступает в организации здравоохранения», — сообщили в Минздраве.

Речь идет о вакцине из централизованной республиканской закупки — «Гриппол Плюс» (Россия). Прививкой за счет бюджета будут прививать в первую очередь пациентов из групп высокого риска, у которых возможны тяжелое течение заболевания и неблагоприятные последствия гриппа. Массовая кампания начнется с октября.

В Минздраве отметили, что по желанию можно привиться за счет собственных средств — доступны четырехвалентные препараты «Инфлювак Тетра» (Нидерланды), «ВаксигрипТетра» (Франция).

Допускается совместное применение вакцин против гриппа и COVID-19 в один день. Против коронавируса будут прививать вакциной «Конвасэл» (Россия).

Специалисты призывают не откладывать вакцинацию на ноябрь. Оптимальное время для прививки — октябрь. О своем желании сделать прививку лучше сообщить в поликлинику по месту проживания заранее — так можно организовать процесс без спешки и очередей.

В Минздраве напомнили, что в сезоне 2026-2027 года штаммовый состав вакцин против гриппа обновлен полностью — по всем трем компонентам, в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

В данный момент наблюдается традиционный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Рост заболеваемости ОРИ по сравнению с летним периодом закономерен из года в год: сказываются сезонность и начало учебного года. В возрастной структуре заболевших преобладают дети — 68,2%. Циркулируют преимущественно негриппозные возбудители, среди которых доминируют риновирус — 47,3%, бокавирус — 20%, вирусы парагриппа — 14,5%.