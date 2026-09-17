Было отмечено, что Гомельщина ежегодно занимает лидирующие места в республике в сфере наведения порядка на земле.

Внимание – не просто на чистоте и красоте городов, поселков, деревень, но и на повышении их туристической привлекательности. Для чего, подчеркнул глава региона Иван Крупко, необходимы масштабные работы по обновлению подъездов, всей дорожной сети, соцсферы, созданию современной инфраструктуры.

Рассмотрены планы благоустройства конкретных райцентров, агрогородков на пятилетку. В 2027 году особое внимание уделят Турову Житковичского района, Тереховке в Добрушском районе, Куритичам Петриковского района, Красному, Телешам, Рудне Телешовской и Житовле в Гомельском районе.

На 2028 год запланировано благоустройство Василевичей, Ченок и Юровичей. На 2029-й – Буда-Кошелева, Урицкого, Юбилейного. В 2030 году будут преображены Наровля и Поколюбичи.

Гомельщина официально