Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников с Днем знаний. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Первое сентября — особая дата в календаре. Ведь всех нас объединяют теплые воспоминания и добрые традиции из школьного детства и студенческой юности», — говорится в поздравлении.

Слова искренней поддержки в этот день глава государства адресовал первоклассникам. «Ваши робкие и одновременно радостные шаги по уютным школьным коридорам знаменуют начало нового этапа жизненного пути. Пусть эта большая глава будет в вашей судьбе красочной, полной интересных и удивительных открытий», — отметил Президент.

Учащимся колледжей, студентам и курсантам Александр Лукашенко пожелал, чтобы этот учебный год стал временем профессионального роста и приблизил их к достижению заветных целей.

По традиции глава государства обратился к педагогам и родителям: «Сил и терпения в вашем нелегком труде. Будьте для наших детей примером патриотизма, мудрости и любви. Убежден, только вместе мы сможем воспитать образованную и умную молодежь, готовую трудиться во благо Беларуси и защищать ее, если потребуется».

Президент пожелал всем здоровья, счастья, неиссякаемого энтузиазма, а самым юным исследователям мира знаний — в добрый путь.

Поздравление Президента Беларуси с Днем знаний