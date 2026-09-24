В мероприятии приняли участие не занятые в экономике жители трудоспособного возраста Кривского, Морозовичского и Потаповского сельсоветов. Возглавил работу комиссии председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.

Члены комиссии рассмотрели жизненные обстоятельства каждого обратившегося и предложили наиболее подходящие варианты трудоустройства.

Помимо основной задачи по трудоустройству, акцент сделали на профилактической работе с гражданами. Представители районного отдела по ЧС, ОВД райисполкома, центральной районной больницы и управления по работе с плательщиками напомнили о пагубном влиянии вредных привычек. Речь шла не только о вреде для здоровья, но и о личной безопасности, ведь неосторожное обращение с огнем и курение в не предназначенных для этого местах нередко становятся причиной пожаров, гибели людей и утраты имущества.

Кроме того, присутствующим рассказали о мерах содействия занятости, ситуации на рынке труда и имеющихся вакансиях в организациях и на предприятиях района. Особое внимание обратили на то, что отсутствие официального заработка и неуплата взносов в Фонд социальной защиты населения напрямую влияют на будущую пенсию, поэтому задумываться о накоплении необходимого стажа нужно уже сейчас.

Подводя итоги заседания, Сергей Халдай отметил, что в районе проводится целенаправленная работа по оказанию помощи гражданам, не занятым в экономике, в поиске работы.

Елизавета Малая

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