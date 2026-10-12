В рамках мероприятий, приуроченных к Неделе родительской любви, комитет по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома проведет «прямые линии».

С 9.00 до 10.00 по тел. 8 (0232) 50-93-64 на вопросы социального обслуживания семей, воспитывающих детей ответит заместитель председателя комитета Галина Владимировна Мороз.

Заместитель начальника управления социальной поддержки населения Вера Ивановна Агеева в период времени с 10.00 до 11.00 по тел. 8 (0232) 50-91-73 проконсультирует по вопросам предоставления государственной адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей.

На вопросы назначения и досрочного использования семейного капитала, выдачи удостоверения многодетной семьи с 11.00 до 12.00 по тел. 8 (0232) 50-93-80 ответит главный специалист управления социальной поддержки населения Анна Геннадиевна Чернышова.

Главный специалист управления пенсионного обеспечения Ольга Ивановна Артемьева проведет «прямую линию» по вопросам назначения государственных пособий семьям, воспитывающим детей по тел. 8 (0232) 50-91-63 с 12.00 до 13.00.