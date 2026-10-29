29 октября республиканский профсоюзный правовой прием граждан проводит правовой инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Надежда Григорьевна Шумак:

с 10.00 до 12.00 на базе Коммунаровского дворца культуры (аг. Коммунар , ул. Советская, 2);

на базе Коммунаровского дворца культуры (аг. Коммунар , ул. Советская, 2); с 12.15 до 14.15 — в Коммунаровском сельском исполнительном комитете (аг. Коммунар, ул. Советская, 2).

Приглашаем всех желающих получить юридическую консультацию профсоюзных юристов по вопросам трудового права, защиты социально-экономических прав и интересов работников.