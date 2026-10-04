Кроме токсинов, угрозу несет и радиация

Чтобы лесное угощение не навредило здоровью, соблюдайте простые правила: берите только известные вам грибы, не собирайте их вдоль дорог и на загрязненных территориях.

Проверить лесную добычу на содержание радионуклидов можно в центре гигиены и эпидемиологии, а также на рынках в отделениях ветеринарно-санитарной экспертизы. Исследование бесплатное. Для анализа достаточно объема в пол-литра свежих грибов или ста граммов сушеных. Результат будет известен в день обращения.