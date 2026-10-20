- Лукашенко поблагодарил губернатора Брянской области за помощь белорусам, пострадавшим от ударов БПЛА
«Хотелось бы, чтобы мы от эпизодических строек перешли к строительству под ключ. Микрорайон: спланировали — построили. Если вам нравится, мы и дальше готовы в таком плане развивать строительство», — отметил глава государства по тематике сотрудничества в строительной отрасли, развитию которой сейчас уделяется значительное внимание в России.
Александр Лукашенко также предложил содействие в реализации программы газификации Брянской области. Тем более что для этого есть необходимые компетенции. «Мы в Беларуси также этим занимаемся, но свободные мощности есть. Знаете, что мы всегда можем подставить вам плечо, чтобы газифицировать Брянскую область», — сказал он.
Одно из важных направлений, на которое обратил внимание Президент, — промышленная кооперация. Уже есть хорошие примеры, в том числе разработанный совместно зерноуборочный комбайн.
«Нам очень важно здесь избежать ненужной конкуренции, когда мы дублируем производства, которые у вас или у нас есть. Лучше объединять усилия и в этом направлении действовать. В этом направлении мы получим наибольший результат, особенно сейчас», — подчеркнул белорусский лидер.
Отдельно Президент упомянул о возможностях отечественной промышленности по производству пассажирского транспорта и готовности поставлять соответствующую технику в Брянскую область.
Что касается агропромышленного комплекса, здесь, по словам Александра Лукашенко, уже налажено сотрудничество. Есть отдельные направления, где для Беларуси представляет интерес опыт Брянской области, в частности, компетенции и организация работы компанией «Мираторг». Президент отметил готовность вместе работать, в том числе по производству кормов. «Если нужна будет вам переработка зерна, подготовка кормов, знайте, что БНБК (Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. — Прим. БЕЛТА) у нас работает, и комбикормовое производство как первый этап очень хорошо отлажено. Если вам нужно будет, мы сделаем все необходимое для того, чтобы оказать вам в этом непосредственную помощь и поддержку», — заверил глава государства.
Александр Лукашенко также подчеркнул заинтересованность в организации оздоровления и отдыха детей из Брянской области. «Если вам что-то нравится в Беларуси и вы хотели бы оздоровить детишек, мы всегда открыты к этому гуманитарному сотрудничеству», — сказал он.
Товарооборот Беларуси и Брянской области с 2021 года стабильно превышал $800 млн, а в некоторые годы — $900 млн, вплотную приближаясь к $1 млрд. За январь — август этого года он составил более $582 млн, что на 11% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Сальдо для нашей страны положительное — более $387 млн (плюс 13%). Основу белорусского экспорта составляют сельскохозяйственные машины и механизмы, нефтепродукты, молоко и сливки, минеральные удобрения, сыры и творог, кокс и битум.
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