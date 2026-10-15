Президент Беларуси Александр Лукашенко уделяет повышенное внимание сфере сельского хозяйства, ставя целью еще более развить это направление. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Верхнедвинский район, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы свое сельское хозяйство в целом спасли. Но надо двигаться дальше», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко в качестве одного из достижений отметил, что страна экспортирует продукты питания на $10 млрд в год. В Беларуси не только накормили свое население и приличные объемы поставляют на экспорт, но и обеспечили среднюю зарплату порядка $1 тыс. в эквиваленте.

«Я ж переживаю за людей. Когда-то обещал $500. А сегодня страна имеет $1 тыс. средней зарплаты. Мы это сделали. Но надо двигаться дальше», — акцентировал белорусский лидер. «Я ж переживаю за людей. Когда-то обещал $500. А сегодня страна имеет $1 тыс. средней зарплаты. Мы это сделали. Но надо двигаться дальше», — акцентировал белорусский лидер.

Президент отметил, что сейчас в его графике есть много тем из области промышленности, но он уделяет повышенное внимание сельскому хозяйству, определяя цели по его дальнейшему развитию. «Потому что для человека надо прежде всего поесть. Потом уже одеться», — подчеркнул он. Президент отметил, что сейчас в его графике есть много тем из области промышленности, но он уделяет повышенное внимание сельскому хозяйству, определяя цели по его дальнейшему развитию. «Потому что для человека надо прежде всего поесть. Потом уже одеться», — подчеркнул он.

Глава государства заявил, что надо еще многое сделать, чтобы сельское хозяйство Беларуси в целом вывести на высокий, приличный уровень. В этом плане он видит горизонт задач на два десятилетия вперед. «Поэтому я вас толкаю, толкаю… Чтобы растолкать. Чтобы вы без меня потом работать могли. Поэтому я уделяю внимание», — сказал Президент.-0-

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