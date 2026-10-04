Председатель РО РОО «Белая Русь», директор начальной школы г. Буда-Кошелево, делегат VII Всебелорусского народного собрания Татьяна Чечко:



– Участвовать в третьем заседании VII Всебелорусского народного собрания в юбилейный год – особая ответственность. За три десятилетия ВНС прошло путь от общенационального вече до конституционного органа, определяющего стратегические направления развития страны. И осознавать, что ты часть этого процесса, что за твоими решениями стоит будущее миллионов людей, – большая честь и большое испытание одновременно.

Как представитель сферы образования, вижу свою миссию в том, чтобы голос профессионального сообщества был услышан при принятии стратегических решений. Ведь именно от качества образования зависит, каким будет человеческий потенциал Беларуси через пять, десять, тридцать лет. Мы, педагоги, не просто передаем знания, мы формируем тех, кто будет строить страну в последующие десятилетия.

Образование было и остается фундаментом суверенитета. Без сильной школы, без качественной подготовки кадров, без воспитания гармоничной и патриотичной личности невозможно представить независимую и процветающую Беларусь. Именно поэтому так важно, чтобы решения, принимаемые на высшем уровне, учитывали потребности и перспективы образовательной сферы. Сегодня перед школой стоят новые вызовы: цифровизация, необходимость сочетать академические знания с практическими навыками, готовить детей к жизни в быстро меняющемся мире. И мы должны быть услышаны, потому что эти вопросы касаются не только педагогов, но и будущего каждого ребенка и страны в целом.

Отдельно хочется сказать о роли учителя. Как ни меняются технологии и подходы, главным в школе остается педагог – человек, который ведет за собой, вдохновляет, помогает найти свой путь. Поэтому вопросы поддержки учителя, повышения престижа профессии, создания достойных условий для работы – не менее важная часть разговора о будущем образования.

Как делегат от РОО «Белая Русь» считаю, что 30-летний юбилей ВНС – это не просто точка подведения итогов, а точка отсчета для следующего этапа. «Белая Русь» была и остается генератором созидательных инициатив и стратегическим партнером государства. Наша позиция проста: суверенитет начинается с человека, а человек – с образования, семьи и уверенности в завтрашнем дне. И наша задача – сделать так, чтобы эти ценности не оставались декларацией, а воплощались в конкретных решениях и реальных делах.

Уверена: юбилейный год для ВНС станет не только временем осмысления пройденного пути, но и отправной точкой для новых свершений. А образование, как и прежде, будет в центре внимания, ведь именно в школьных классах, в аудиториях университетов закладывается тот фундамент, на котором держится суверенная и независимая Беларусь.