Символичный и дорогой для каждого белоруса подарок – «Бацькаву кашулю» – получили новорожденные Михаил и Платон. Символ республиканского проекта Белорусской партии «Белая Русь» счастливым родителям передали председатель райисполкома Валентин Ундруль и заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай.

Натуральная льняная рубашка, бережно уложенная в деревянный сундучок вместе со свитком-легендой и колоском, вручается от имени Главы государства. Это не просто подарок, а подтверждение того, что многодетные семьи – главная ценность белорусского общества. Теперь эти символы будут хранить мир и уют в домах, где воспитываются маленькие будакошелевцы.

Обращаясь к счастливым родителям, глава района подчеркнул: «Третий ребенок – это особая радость не только для семьи, но и для всей страны. Именно поэтому многодетные семьи находятся в центре внимания и государственной поддержки. Пусть новая традиция приносит счастье, а в ваших семьях звучит как можно больше детских голосов. Здоровья, взаимопонимания, мира и добра вашим семьям».

К поздравлениям присоединились Артем Гришай и начальник отдела ЗАГС райисполкома Ирина Левкович. От районного отделения партии «Белая Русь» активисты вручили семьям памятный и сладкий подарки.

Татьяна Титоренко

Фото Натальи Логуновой