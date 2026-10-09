Уважаемые работники и ветераны почтового сектора района, сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Почта играет важную роль в обеспечении доступа людей к логистическим, финансовым и страховым услугам, цифровым сервисам – от отправки посылок до получения пенсии, от оплаты услуг до распространения печатной продукции. Это огромная социально значимая инфраструктура, а письма – возможность сохранять отношения на расстоянии.

Почтовых работников нашего района отличают ответственность, преданность выбранному делу, уважение к людям. И хоть с развитием новых технологий какие-то профессии устаревают, эти высококлассные специалисты будут востребованы всегда. Они гарантированно дойдут до самого отдаленного уголка, где живет человек, и выполнят свой профессиональный долг.

Пусть ваши рабочие будни будут легкими, а жизнь наполняют только добрые вести. Счастья вам, крепкого здоровья, ясных и лучезарных дней!