Для чего была обновлена Директива Президента №1

Обсуждаем обновленную Директиву №1 о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины, положения которой были актуализированы указом, подписанным Президентом Александром Лукашенко 8 сентября. В новой редакции, как сообщает пресс-служба Главы государства, усовершенствованы подходы к укреплению общественной безопасности с учетом современных рисков и вызовов, предложены новые механизмы ее поддержания. В том числе в виртуальной среде. В тенденциях разбирались вместе с экспертами и практиками.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Основа всего и вся — дисциплина. Акцент сделан и на этом. Есть дисциплина — значит, и к высокому уровню прошлого года мы произведем хлебов больше, чем обычно. Технологически мы уже все умеем делать. Военные умеют воевать, крестьяне — возделывать хлеб. А почему иногда не получается или совсем плохо? Потому что не вовремя, дисциплины нет. Есть дисциплина — будет толк.

Во время общения с журналистами на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский, 11 сентября 2026 года

Угрозы постоянно меняются

Итак, в числе приоритетных направлений деятельности государственных органов — охрана общественного порядка, обеспечение информационной безопасности, противодействие экстремизму, незаконному обороту наркотических средств, контроль внешних миграционных процессов, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона, безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и безопасность труда. Почему выделены именно они? Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич делает акцент: вызовы и угрозы для государства и общества меняются постоянно:

— Появляются новые, хотя еще совсем недавно мы и предположить не могли, что они могут нести какую-то опасность. Поэтому, конечно, государство, одна из основных функций которого обеспечение безопасности своих граждан, на эти вызовы и угрозы реагирует, в том числе приводя нормативные правовые документы в соответствие с новыми реалиями.

В частности, Директива №1, кроме того, что регламентирует и определяет меры по обеспечению безопасности в традиционных сферах, таких как чрезвычайные ситуации, пожарная и транспортная безопасность, еще и учитывает новые актуальные вызовы — информационную и цифровую безопасность. Мы прекрасно знаем, что мошенники из-за пределов нашего государства фактически каждый день пытаются обмануть граждан, используя в том числе искусственный интеллект и другие цифровые технологии. С целью противодействия подобного рода вещам в Директиве регламентируются вопросы взаимодействия правоохранительных органов с площадками, которые оказывают банковские услуги населению, где хранятся базы данных и осуществляется перечисление денежных средств. Информационная безопасность — еще одна тема, о которой мы давно говорим. Любая война начинается именно с информационной подготовки общества со стороны врагов и недоброжелателей. Мы, к сожалению, с этим сталкиваемся постоянно. Поэтому этой работой теперь будут заниматься не только профильное Министерство информации и СМИ, ответственность ложится на руководителей предприятий, учреждений и организаций.

Простые, но важные моменты

Главной целью Директивы №1 заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Ирина Довгало называет необходимость перейти от контроля сверху к внутренней культуре безопасности:

— Безопасность сегодня вышла далеко за рамки привычного понимания «надеть каску на стройке». Это комплексная система, которая охватывает абсолютно все сферы нашей жизни: от производственных цехов и информационной среды до пожарной безопасности в наших собственных домах.

Давайте посмотрим на, казалось бы, совсем простые моменты, которые отражены в Директиве. Во-первых, разделенная ответственность от руководителя до рабочего. Создать безопасные условия — обязанность руководства, но сохранить жизнь и здоровье — это взаимная ответственность. Для руководителей предприятий и организаций это жесткий контроль, модернизация оборудования, создание условий, исключающих травматизм, и нулевая толерантность к нарушениям. Для работников — осознанная дисциплина. Подчеркиваю, осознанная, а не «авось пронесет».

Ни один, даже самый опытный, инженер или рабочий не имеет права пренебрегать правилами ради «скорости» или «удобства». Инструкция по технике безопасности — не формальность, а документ, написанный чьим-то горьким опытом, если хотите, здоровьем или даже жизнью. В любом случае каждый работник на заводе, каждый служащий в офисе, каждый родитель дома должен понимать, что их собственная безопасность, а кроме того, безопасность тех, кто рядом, — это личная ответственность. Государство дает правовые механизмы и инструменты защиты, но то, как мы ими пользуемся, зависит только от нас. Жизнь идет вперед, и лучший способ ответить на новые вызовы — быть дисциплинированными, бдительными и ответственными на своем рабочем месте и в повседневной жизни.

Фактор сдерживания

Эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко тем временем говорит о рисках в информационной среде. Конкретно — о кибердиверсиях.

— В современных условиях IТ-периметр предприятия рассматривается как линия фронта, а взлом IТ-инфраструктуры крупного завода по разрушительности не уступает артиллерийскому удару, — подчеркивает он. — Цифровая гигиена сотрудников юридически приравнена к производственной безопасности. Попытки деструктивного влияния через мессенджеры и соцсети классифицируются как прямая угроза устойчивости общества.

Главный концептуальный вывод обновленной доктрины заключается в том, что гибридные усилия не способны прижиться на территории государства, если в нем отсутствует питательная среда. Внешнее деструктивное зерно способно прорасти только там, где есть халатность, технологический бардак, управленческая слепота или кадровый раскол. Соответственно, внутренняя стабильность государства — это не просто социальное благо, а эффективный фактор сдерживания потенциальной агрессии.

Для внешнего наблюдателя Беларусь должна выглядеть монолитным, жестко управляемым и предсказуемым механизмом. Пункт 17 новой редакции Директивы деформализует задачи и перераспределяет ответственность по мобилизационному принципу. Нарезка задач в ней лишена абстракции и разделена на уровни с жесткой персональной ответственностью, что характерно для регламентов повышенной готовности. Задача гражданина — личная безопасность, кибергигиена и правовое поведение. Он не должен стать «слепым орудием» в руках манипуляторов. Руководитель организации теперь отвечает за физическую, IТ- и кадровую безопасность в своем коллективе. С него сняли мелкую техническую рутину, которая ушла в профильные законы, оставив главную стратегическую задачу — обеспечить бесперебойную работу вверенного узла государственной машины. Ну а вертикаль власти осуществляет сквозной контроль, координацию и моментальное устранение любых сбоев.

Прямая речь

Управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности СП «АМИПАК»-ОАО Валентина ЖУКОВА:



– Обновление Директивы №1 – решение своевременное и важное, особенно для реального сектора экономики. Появляются новые угрозы, в том числе в информационной и цифровой среде, и предприятие должно быть к этому готово.

Главное, что отражено в обновленном документе, – это разделенная ответственность. Безопасность на производстве – не только задача руководителя, который обязан создать условия, обеспечить контроль и модернизацию, но и ответственность каждого работника. Всем необходимо соблюдать дисциплину, следовать правилам, не надеяться на «авось пронесет».

На нашем производстве вопросам безопасности всегда уделялось серьезное внимание. Отмечу несколько принципиальных для нас моментов. Во-первых, строгое соблюдение технологической дисциплины, от которой напрямую зависят качество продукции и безопасность процессов. Во-вторых, содержание оборудования и рабочих мест в надлежащем состоянии. И, конечно, работа с персоналом, включающая регулярные инструктажи по охране труда, отработку действий в нештатных ситуациях, а также профилактические беседы на тему защиты персональных данных и умения распознавать мошеннические схемы.

Директива четко обозначила приоритеты, адаптируясь к современным реалиям. Акцент сделан не только на пожарной, транспортной и производственной безопасности, но и на информационной защите. Уверена, дисциплина и ответственное отношение к делу – основа стабильной работы любого предприятия и благополучия каждого из нас.