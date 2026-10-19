ОВЕН. Помогут старые связи, открывая перед вами новые пути и возможности. Не уклоняйтесь от мероприятий, встреч и разговоров с настоящими и бывшими коллегами, не упускайте возможность получить важную информацию.

ТЕЛЕЦ. Возможен новый источник дополнительного дохода, но количество расходов возрастет. Нужно научиться грамотно распределять бюджет и не тратиться, иначе велик риск остаться на мели. Не берите ни у кого деньги в долг.

БЛИЗНЕЦЫ. На вас так и сыплются заманчивые предложения. Сложно не растеряться и не начать хвататься. Постарайтесь выбрать только то, что действительно важно и интересно. Если есть возможность попробовать себя в чем-то новом, используйте шанс.

РАК. Неделя принесет уверенность в своих силах и поможет заявить о своих амбициях. Сможете получить поддержку от руководства, если не будете бояться просить большего.Сосредоточьтесь на практических задачах и порядке в делах, откажитесь от импульсивных покупок.

ЛЕВ. Сможете справиться со старыми и новыми делами одновременно. Будет возможность повлиять на чужую судьбу человека из своего близкого окружения. Стоит выложиться на полную, чтобы оправдать надежды людей, которые ждут от вас хороших результатов.

ДЕВА. Сформируйте планы для дальнейшего развития и движения. Наметив себе направление для деятельности, сможете решить давно отложенные дела и приступить к чему-то новому. Наведите порядок в бумагах и обязательствах, чтобы избежать путаницы в будущем.

ВЕСЫ. Возникнет желание возглавить новый перспективный проект. На первом месте будет стоять финансовая сторона и только потом желание прославиться. Если вы многого требуете от людей, то будьте готовы сами соответствовать таким требованиям. Будьте щедры и делитесь всем, что есть.

СКОРПИОН. Появится вдохновение поработать в собственное удовольствие, а не ради каких-либо выгод. Возможно, руководство и не проявит к вам излишней благосклонности, но результат труда будет отмечен с положительной стороны. Это подтолкнет вас к новым свершениям.

СТРЕЛЕЦ. Эмоциональная нестабильность атакует вас с новой силой. В связи с этим возможно непонимание со стороны окружающих. Принятие важных решений лучше на время отложить, так как они могут быть не совсем верны. В выходные постарайтесь встретиться с друзьями и отдохнуть.

КОЗЕРОГ. Будет сложно работать планомерно и поступательно. Однако, если справитесь с этой импульсивностью, сможете очень тонко и дипломатично провести переговоры. К выходным появится возможность начать новое дело или обсудить повышение.

ВОДОЛЕЙ. Пришло время реализовывать все задуманное ранее и привнести свои идеи в мир. Особенно в этом помогут старые удачные наработки. Вы будете энергичны, настойчивы и обаятельны, но красноречие порой может вам изменять.

РЫБЫ. Не исключено, что размеренный образ жизни может быть чем-то нарушен. Если возникли некие трудности, попросите совета у более старшего поколения. Пока лучше не приступать к изучению новой информации. В выходные отдохните на природе.

Подготовила Тамара СИВИЦКАЯ