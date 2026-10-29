29 октября подразделения Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь отмечают профессиональный праздник – День образования службы охраны. О важности создания службы, сегодняшней работе и людях, ежедневно стоящих на страже спокойствия граждан, рассказал начальник Буда-Кошелевского отделения Департамента охраны майор милиции Сергей Гулевич.

История отделения охраны началась в 1972 году, когда в городе были образованы сторожевые бригады Жлобинского и Рогачевского отделов вневедомственной охраны. В то время насчитывалось 9 бригад, объединявших 120 сторожей: 7 – в райцентре, 2 – в Уваровичах и Чечерске. Официальной датой основания отделения считается 1976 год. Тогда при ОВД райисполкома было создано отделение вневедомственной охраны, его возглавил капитан милиции Петр Клочков. В разные годы службой руководили И.Д. Погоняйло, Г.И. Корзун, В.М. Демин, С.В. Смоляков, А.Н. Лапицкий, А.И. Тимошенко, с мая 2023-го – Сергей Гулевич.

Особой страницей летописи Департамента охраны стало участие сотрудников в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Первыми в опасную зону отправились капитан милиции В.И. Карнеев и старший лейтенант милиции Ю.С. Осипенко. Вместе с ними долг перед Родиной выполняли старший сержант Я.В. Мячиков, сержант В.А. Пархоменко, лейтенант В.И. Лукиченко и др. За проявленное мужество десять сотрудников службы были удостоены нагрудных знаков «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

«История отделения – это прежде всего люди. Летопись нашей службы создается руками сотрудников. А крепкой и надежной она стала благодаря преемственности поколений и заботе о ветеранах, вложивших душу в развитие подразделения», – подчеркнул Сергей Викторович.

На сегодняшний день в штате отделения 107 человек, из них 21 аттестованный сотрудник и 86 гражданских лиц. Под охраной находятся 19 сторожевых постов по району. Служба обеспечивает безопасность важных государственных объектов: райисполкома, суда, прокуратуры, учреждений образования, детских садов, а также объектов промышленного комплекса. По итогам работы за прошлый год отделение заняло 21-е место из 47 подразделений в республике. С начала года введен в эксплуатацию дополнительный пост физической охраны, отмечается рост часов пультовой, физической, милицейской и сторожевой охраны. За текущий год сотрудниками пресечено более 30 правонарушений на охраняемых объектах.

Особое внимание уделяется безопасности частных домовладений. Граждане все чаще обращаются в отделение для установки тревожных кнопок: в текущем году их уже шесть. Это особенно актуально, когда взрослые на работе, а дома остаются дети, пожилые люди или женщины. «Тревожная кнопка, на первый взгляд, незаметная вещь, но она вселяет страх и уважение к закону у потенциальных преступников. Наш наряд готов прибыть на место по сигналу тревоги в кратчайшие сроки – не более 7 минут», – отметил майор милиции.

Помимо основной деятельности, сотрудники отделения активно занимаются благоустройством мест захоронений: ухаживают за воинскими захоронениями и могилами ветеранов службы, отдавая дань памяти тем, кто стоял у истоков. Также ведут профориентационную работу: на встречах со школьниками рассказывают о профессии, приглашают молодых людей на службу в органы внутренних дел, нередко устраивают Дни открытых дверей в отделении. За каждым из этих направлений – ежедневный кропотливый труд, верность долгу и высокий профессионализм.

В канун профессионального праздника и в связи с 74-летием со дня образования подразделений Департамента охраны МВД высокие награды нашли своих героев. Нагрудным знаком Гомельского областного управления Департамента охраны «За заслуги» за проявленную инициативу и высокие показатели в служебной деятельности награждены милиционер группы задержания старший прапорщик милиции Александр Семченко, сторожа 3-го разряда Наталья Анаприенко и Олег Кухаренко, а также ветераны отделения Сергей Смоляков, Валерий Макаров, Вячеслав Демин и Владимир Трофимов.

Благодарности начальника Гомельского областного управления объявлены сторожам Раисе Корбачевой и Елене Столяровой, контролерам на контрольно-пропускном пункте Сергею Аникеенко и Леониду Кунделеву.

Елизавета МАЛАЯ

Фото Инны Костянко

УНП 400082029