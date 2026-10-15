Основная тема диалога – «Традиционные ценности белорусов: семья, общество, государство». Участники мероприятия обсудили роль семьи как основы демографического благополучия и стабильности страны, меры государственной поддержки семей с детьми, важность сохранения традиционных ценностей и противодействия их размыванию.

Как отметила главный специалист райсовета Вероника Ацаева, сегодня Беларусь, как и многие другие государства, сталкивается с серьезными демографическими вызовами: старением населения, снижением рождаемости, откладыванием супружества и рождения первого ребенка. Поэтому главная задача общества и государства – повышать престиж ответственного родительства, формировать культуру, в которой ребенок воспринимается не как угроза комфорту, а как ценность.

Спикер подробно остановилась на системе государственной поддержки семей. Это выплата пособий при рождении и воспитании детей, программа семейного капитала, которая действует уже более десяти лет и позволила увеличить рождение третьих и последующих детей на 40%, льготное кредитование жилья, а также бесплатные попытки ЭКО. Особое внимание было уделено защите традиционных семейных ценностей от их искажения, в том числе в цифровой среде и под влиянием искусственного интеллекта.

Продолжая тему, председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай отметил, что семья – это не только ячейка общества, но и основа национальной безопасности. Именно в семье формируется ответственное отношение к труду, уважение к старшим, любовь к своей земле. Глава депутатского корпуса подчеркнул, что государство создает все условия для поддержки семей с детьми, но многое зависит и от личной ответственности каждого. Он призвал родителей больше времени уделять детям, воспитывать в них трудолюбие, честность и уважение к традициям.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Александр Хацулев проинформировал коллектив об оперативной обстановке с пожарами, акцентировав внимание, что основная причина трагедий – неосторожное обращение с огнем, чаще всего при курении в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор привел конкретные примеры и напомнил о правилах пожарной безопасности в отопительный период, эксплуатации печей и электроприборов. Особое внимание уделил профилактике пожаров в быту и детской безопасности.

О важности заключения официального брака рассказала начальник отдела ЗАГС райисполкома Ирина Левкович Ирина Левкович, подчеркнув, что семья – это союз между мужчиной и женщиной, зарегистрированный государством, и именно в браке у супругов возникают взаимные обязательства, в том числе по содержанию детей. Сегодня нередки случаи, когда пары живут в сожительстве, а после расставания возникают проблемы с установлением отцовства и взысканием алиментов. Ирина Владимировна обозначила, что официальный брак – это основа крепкой семьи и гарантия защиты прав ребенка.

Начальник отдела принудительного исполнения района Олеся Манулина подробно разъяснила, какие меры применяются к должникам: арест счетов и имущества, ограничение пользования мобильной связью, запрет на посещение игорных заведений. Олеся Федоровна отметила, что сегодня у судебных исполнителей есть широкий доступ к информационным ресурсам, поэтому долг не получится скрыть. Именно поэтому гражданам необходимо ответственно относиться к своим финансовым обязательствам, своевременно оплачивать кредиты, коммунальные услуги и алименты.

Елизавета Малая

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