Современный лифт — это сложное техническое устройство, состоящее из большого количества устройств, узлов, механизмов и точной электроники, поэтому и отношение к такому оборудованию со стороны пользователей должно быть соответствующее, бережное и даже трепетное. Только при таком подходе к эксплуатации лифт будет работать стабильно весь свой срок службы.

Однако, к сожалению, бережное отношение к лифту отмечается не во всех жилых домах Гомельской области. Ежемесячно работниками Госпромнадзора анализируются обращения граждан связанные с некорректной работой лифтов. Причины обращений самые разные, от посторонних звуков в кабине лифта, скрипов при закрывании дверей до остановок кабины между этажами. Каждый такой факт изучается, а причины неисправности, при их выявлении, оперативно устраняются работниками обслуживающей организации. Только вот, к сожалению, жильцы не всегда говорят правду, видимо опасаясь ответственности за порчу имущества.

При работе по одному из обращений граждане поясняли, что дергания лифта появлялись, когда пассажир опирался на двери кабины лифта при ее движении, либо при расположении пассажиров с одной стороны кабины. Также, устанавливаются факты наличия мусора в дверях кабины лифта, причем не только внизу, но и вверху, а это затрудняет закрытие дверей кабины и приводит не только к остановке лифта, но и длительному, по времени, ремонту. Мусор в приямке шахты лифта также приводит к перебоям в работе оборудования, ведь приямок это технологическое углубление шахты, в котором расположено оборудование, отвечающее за безопасное перемещение кабины лифта с пассажирами между этажами. Нередки и обращения граждан на работу лифтов из новостроек на стадии заселения. В таких случаях, имеют место перегрузки кабины лифта строительными материалами, которые вызывают несанкционированную остановку лифта, или габаритная мебель зажимает и удерживает сразу несколько кнопок панели приказов, лифт воспринимает команду некорректной и останавливается.

Вот так и получается! Сначала относимся небрежно, мусорим, прыгаем в кабине и ломаем кнопки, а потом жалуемся на некачественное оборудование плохую работу коммунальщиков!

Уважаемые граждане! Помните! Исправный, чистый лифт в вашем подъезде это в первую очередь комфорт и удобство для вас, ваших детей и родителей. Обязательно еще раз изучите правила пользования лифтом расположенные на посадочной площадке и в кабине лифта. Поговорите с вашими детьми и будьте требовательнее к себе, ведь дети копируют все ваши действия.

Ведущий государственный инспектор отдела надзора Гомельского областного управления Госпромнадзора Алексей Голуб